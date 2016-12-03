Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Любовь как синдром

Новый фонд для людей с синдромом Дауна поможет социализировать подростков и взрослых с таким диагнозом

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В России ежегодно рождается около 2 тыс. детей с синдромом Дауна. Этот диагноз порождает множество медицинских, социальных, учебных, психологических проблем для семьи с таким ребенком, поэтому ей крайне сложно обойтись без посторонней помощи. Ресурсов известного фонда «Даунсайд Ап» не хватает, чтобы работать не только с малышами, но и с повзрослевшими людьми с синдромом Дауна. Новый фонд — «Синдром любви» — позволит запустить образовательные, адаптивные и социальные программы для подростков и взрослых.

В России по официальной статистике в 2014 году было зарегистрировано 15 031 гражданин с синдромом Дауна: 12 224 ребенка до 14 лет, 1059 подростков (1517 лет), 1748 взрослых (старше 18 лет). В фонде «Даунсайд Ап» уверены, что эти данные ошибочные, потому что они основываются на ежегодном числе обращений граждан в медицинские учреждения. Однако диагноз «синдром Дауна» не является сам по себе заболеванием и, следовательно, причиной обращения к врачам. Погрешности в статистике по взрослым наиболее вероятны, ведь люди с синдромом Дауна живут десятки лет, и их просто не может быть так мало.

По подсчетам фонда «Даунсайд Ап», в России ежегодно рождается около 2 тыс. детей с синдромом Дауна. Такие люди, как правило, имеют сопутствующие заболевания, медленней развиваются, труднее социализируются. Без должной помощи они могут навсегда остаться в четырех стенах, хотя способны получить образование, профессию, обеспечивать себя, радоваться жизни и быть полезными обществу.

Фонд «Даунсайд Ап» с 1997 года оказывает раннюю помощь детям с синдромом Дауна и их семьям: учит родителей, как заниматься с «особыми детьми» в первые годы их жизни. Чтобы запустить программы, помогающие школьникам, подросткам и взрослым, нужны дополнительные силы и источники финансирования. В последние годы всё больше пожертвований поступает от физических лиц, но историческое название фонда — транслитерация названия аналогичной организации за границей — оказалось для россиян малопонятным. Поэтому решено было учредить дочернюю организацию с русским названием. После длительного обсуждения остановились на «Синдроме любви».

— Очевидно, что с таким названием мы найдем гораздо больше понимания среди соотечественников, — считает генеральный директор нового фонда Ирина Меньшенина. — Многие из наших жертвователей не владеют иностранным языком и не могут оценить игру слов в названии «Даунсайд Ап». Некоторые сомневаются, что фонд занимается поддержкой россиян. Иногда журналисты, рассказывая об организации, не могут без запинки произнести ее название. Что уж говорить о людях, которые слушают эти репортажи. Кроме того, действует стереотип, что организация, работающая под иностранным названием, очень состоятельная, потому что финансируется из-за рубежа.

На самом деле «Даунсайд Ап» — российская организация. Просто ее основателем был иностранец, который работал в России.

— Учредителем фонда стал британец Джереми Барнс. В 1997 году, когда он работал в Москве, у него в Лондоне родилась племянница с синдромом Дауна. Барнс стал интересоваться, что происходит в российских семьях при рождении такого ребенка. На тот момент статистики не было, но известно, что практически всех детей с этим диагнозом оставляли на попечение государства, — рассказывает Ирина Меньшенина. — Человек, который знал, что эти дети могут жить в семьях, ходить в школу и работать, был шокирован таким положением дел. Он решил запустить в России программы, которые были разработаны и действовали в Великобритании, Голландии и Австралии. Опыт адаптировали к нашей стране. Но иностранцам в те далекие годы было проще собирать пожертвования среди своих соотечественников, чем среди россиян, которых этот диагноз только пугал. Отсюда английское название организации.

Название «Синдром любви» новый фонд позаимствовал у проекта фотохудожника Владимира Мишукова, отца мальчика с синдромом Дауна. В 2007 году Мишуков сделал прогрессивный по тем временам календарь, для которого известные персоны — музыканты, художники, спортсмены — были сняты вместе с детьми с синдромом Дауна.

— В нашей стране это был первый яркий необычный шаг для привлечения внимания к таким детям. Мы решили, что ничего лучше названия «Синдром любви» придумать нельзя, — говорит гендиректор нового фонда.

«Даунсайд Ап» и «Синдром любви» будут работать в связке: первый останется экспертом и провайдером услуг для семей с «особыми людьми», второй займется просветительской деятельностью и фандрайзенгом.

— У нового фонда две основные задачи. Первая — просвещение населения, знакомство с миром людей с синдромом Дауна разных возрастов: как они работают, учатся, занимаются спортом и творчеством. Через информирование мы планируем вовлечь наших соотечественников в благотворительность. Так что вторая наша задача — это сбор средств для поддержки людей с синдромом Дауна, — поясняет Ирина Меньшенина.

По ее словам, сейчас массовых благотворителей, то есть обычных граждан, становится больше. Это люди, которые готовы делиться небольшими суммами.

— Большинство не думает, что пожертвование в 100200 рублей ничего не изменит. Пришло осознание того, что сила в массовости. В нашей стране также развивается тенденция перехода на регулярные пожертвования (когда пользователь банковских услуг подписывает поручение на ежемесячное перечисление в фонд определенной суммы). В случае с синдромом Дауна это особенно важно, потому что проблемы человека с таким диагнозом никуда не исчезнут  они будут с ним всю жизнь. Это не проект, который начнется и закончится. Поэтому пожертвования нужны постоянно.

Еще одно направление деятельности «Синдрома любви» будет в освоении новых видов активности подростками и взрослыми с синдромом Дауна.

 Мы уже сделали шаг в сторону спорта и надеемся, что через несколько лет в наших спортивных секциях будет больше ребят с синдромом Дауна. Сейчас в России единицы таких ребят занимаются спортом. Есть еще много инициатив  театры, художественные мастерские, танцевальные студии для таких ребят. Все они требуют поддержки. Мы также думаем, что из наших подопечных могут получиться хорошие волонтеры при условии работы интегративных программ,  говорит гендиректор «Синдрома любви».

С помощью «Синдрома любви» также планируется поддержать текущие программы фонда «Даунсайд Ап» и запустить новые. Например, логопедическую программу «Начинаем говорить», которая обучит родителей малышей с синдромом Дауна методике логопедической работы, программы «Семь плюс» и «Профориентация».

Об открытии благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» будет официально объявлено 4 декабря в Цирке братьев Запашных.

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Любовь как синдром

Любовь как синдромНовый фонд для людей с синдромом Дауна поможет социализировать подростков и взрослых с таким диагнозом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке