Путин попросил Сокурова перевести фильм «Фауст» на русский язык

Президент РФ Владимир Путин предложил кинорежиссеру Александру Сокурову создать русскоязычную версию снятого им фильма «Фауст», однако эта просьба не получила положительного ответа.

«Вашим «Фаустом» уже насладились немецкоговорящие зрители. Смените гнев на милость и переведите это на русский язык», — обратился глава государства к режиссеру на заседании Совета по культуре в Санкт-Петербурге.

Сокуров ответил, что «российская культура настолько значимая, широкая, обширная, что мы в состоянии проникать в культуру любого этноса, любой культурной среды», передает «Федеральное агентство новостей».

«Мы должны приближать наше культурное сознание к всемирному опыту, поскольку сам по себе язык — это особое пространство», — подчеркнул режиссер.

Он добавил, что считает абсолютно оправданным, что «Фауст» снят на немецком языке, однако выразил сожаление, что российское телевидение отказывается показывать картину.

«Тогда мы с вами еще подискутируем, тем более что в оригинале [«Фауста»] уже все посмотрели», — ответил Путин.