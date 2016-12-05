Расплата за скромность

Исследовательский центр портала Superjob опросил 2400 человек во всех федеральных округах страны и выяснил, что только 4% респондентов удовлетворены своей заработной платой. Однако попросить о ее увеличении большинство не решается. При этом каждый пятый из опрошенных убежден, что легче найти новую работу, чем обсудить с начальством заработок. Эксперты говорят, что из-за кризиса и растущей безработицы сотрудники в последние годы стали особенно беззащитны перед руководством компаний. Эту ситуацию могли бы изменить профсоюзы, но их количество стремительно сокращается.

Как показало исследование, 84% респондентов уверены, что должны зарабатывать больше. Из них 25% уже обращались к руководству, но далеко не все добились успеха. Например, 44-летний специалист по маркетингу из Омска рассказал: «Неоднократно подходил к руководителю за повышением зарплаты. Он соглашался, что нужно повысить мне зарплату как ценному работнику, отказа прямого не было. В настоящее время всё на том же месте». В таком же положении оказался и 26-летний юрисконсульт из Саратова: «Говорят, из-за трудного материального положения повышение зарплаты неосуществимо».

26% респондентов считают, что достойны прибавки, но даже не будут о ней просить. Чаще всего такое решение работники объясняли тем, что просить бесполезно (20%). Многим проще найти другую работу, чем добиться повышения зарплаты (19%). Еще 16% не просят повышения, видя, что для компании настали тяжелые времена. 9% опрошенных скромно полагают, что инициатива о повышении оклада должна исходить от работодателя. А 7% респондентов считают, что просить прибавки унизительно. 3% осознают, что их объем работы слишком мал, чтобы можно было мечтать о повышении жалованья. 2% работников не ведут разговоров с начальством о деньгах, потому что «оно жадное». Остальные указали такие причины, как лень, боязнь испортить отношения с руководством и отсутствие достижений.

— Люди знают, что в случае просьбы о повышении зарплаты получат «от ворот поворот». По нашим оценкам, только 15% работников уверены, что могут получить помощь от начальника, — рассказал директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. Он отметил, что около 50% россиян не видят взаимосвязи между увеличением производительности труда и повышением зарплаты. Такая ситуация сложилась в 1990-е годы и остается актуальной до сих пор. А вот в советское время ситуация была другой. Опросы, проведенные в 1986 и 1988 годах, показывали, что люди видели прямую взаимосвязь между объемом выполненной работы и полученным вознаграждением.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов полагает, что в советское время положение рабочих было не лучше нынешнего, просто люди боялись говорить правду. В подтверждение он напомнил о трагедии, которая произошла в 1962 году в Новочеркасске. В то время продукты подорожали на 30%. Когда дирекция Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) на треть увеличила норму выработки для рабочих, они вышли на демонстрацию. При ее разгоне было убито 26 человек, а 87 получили ранения. Семерых зачинщиков расстреляли после вынесения им смертных приговоров, а десятки человек получили длительные сроки лишения свободы.

— Раньше люди боялись говорить, а теперь — боятся отстаивать свои интересы. Сейчас если кому-то что-то не нравится — ему просто указывают на дверь, — добавил Евгений Куликов.

Он отмечает, что в большинстве современных компаний не соблюдаются трудовые нормы, люди работают не по 8, а по 12 часов в день. Чтобы сэкономить, работодатели сокращают штат и увеличивают нагрузку на оставшихся сотрудников. При этом о повышении зарплаты речи, как правило, не идет. Теоретически работник может обратиться в Роструд, но даже если инспектор установит нарушение трудовых прав, то работодатель легко опротестует это в суде.

— Повлиять на работодателя может профсоюз, однако руководители не допускают их появления. Если в компаниях и существуют профсоюзы, то в большинстве случаев они стоят на страже интересов начальников, а не рядовых сотрудников, — пояснил Евгений Куликов.

Как показал соцопрос РАНХиГС, проведенный весной 2016 года, за последние 10 лет количество профсоюзов в стране сократилось более чем в два раза: с 57 тыс. в 2005 году до 26 тыс. в 2016-м.

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