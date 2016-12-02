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Дорогу к МАПП «Бурачки» на границе с Латвией реконструируют

В следующем году ее должны привести к международным стандартам

Реконструкцию подъездной дороги к пропускному пункту «Бурачки» должны завершить в следующем году. Этот КПП находится на границе Псковской области с Латвией.

Как рассказал замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов после встречи с председателем правления ГАО «Латвийские государственные дороги» Янисом Ланге, дорогу расширят до четырех полос и таким образом доведут до международных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает Псковское агентство информации.

Напомним, пропускной пункт «Бурачки» не раз попадал в информационные сводки. Это было связано с многокилометровыми пробками из грузовиков, которые пытались преодолеть российско-латвийскую границу в этом месте.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Дорогу к МАПП «Бурачки» на границе с Латвией реконструируют

В следующем году ее должны привести к международным стандартам

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