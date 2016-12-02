Ссору мужчины с любовником жены приняли за драку со стрельбой

Словесную перепалку москвича с любовником своей супруги приняли за драку со стрельбой.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, поступившие ранее сведения о конфликте со стрельбой на Симоновской набережной на юге столицы не нашли подтверждения, сотрудники полиции приехали по ложному вызову.

«Как выяснилось, гражданин выяснял отношения с любовником своей супруги, но до драки дело не дошло», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что на набережной произошел словесный конфликт между двумя гражданами.