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Ссору мужчины с любовником жены приняли за драку со стрельбой

Инцидент произошел на Симоновской набережной в Москве

Словесную перепалку москвича с любовником своей супруги приняли за драку со стрельбой.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, поступившие ранее сведения о конфликте со стрельбой на Симоновской набережной на юге столицы не нашли подтверждения, сотрудники полиции приехали по ложному вызову.

«Как выяснилось, гражданин выяснял отношения с любовником своей супруги, но до драки дело не дошло», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что на набережной произошел словесный конфликт между двумя гражданами.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Ссору мужчины с любовником жены приняли за драку со стрельбой

Инцидент произошел на Симоновской набережной в Москве

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