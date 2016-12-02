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FIFA научила псковскую таможню защищать бренд и символику организации

Регион выбран не случайно — здесь несколько пунктов пропуска через российско-латвийскую границу

Представители FIFA провели обучающий тренинг с псковскими таможенниками по вопросам защиты бренда и символики организации.

Как сообщили «Псковской ленте новостей» на таможне, выбор площадки не случаен. Регион является пограничным: здесь два железнодорожных и четыре многосторонних автомобильных пунктов пропуска. Кроме того, именно под Псковом осенью был предотвращен ввоз в Россию полиграфической продукции с незаконно нанесенной символикой FIFA.

Особенно актуальной проблема защиты от ввоза контрафактных товаров становится в период подготовки и проведения ЧМ-2018, заявил советник по вопросам защиты бренда Международной федерации футбольных ассоциаций Алексей Швецов.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

FIFA научила псковскую таможню защищать бренд и символику организации

Регион выбран не случайно — здесь несколько пунктов пропуска через российско-латвийскую границу

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