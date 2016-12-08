Фермеры составят конкуренцию агрохолдингам

Поручение президента России Владимира Путина уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации, высказанное им в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, начало наполняться конкретными действиями правительства и предложениями отраслевых союзов и общественных движений. Минсельхоз готовит поправки в законодательство о селльхозкооперации, призванные устранить существующие противоречия. Представители отраслевых союзов уверены, что к 2030 году сельхозкооперативы способны совершить рывок — с 0,5% до 30% доли в общем объеме производства агропродукции.

Как сообщили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), рабочая группа из представителей отрасли, ученых и чиновников Минсельхоза готовит предложения по изменению законодательства в отношении сельхозкооперативов. Свои предложения группа планирует в ближайшее время направить в правительство для дальнейшего рассмотрения.

Президент АККОР Владимир Плотников пояснил «Известиям», что в настоящий момент в законодательстве существуют противоречия, касающиеся, например, налогообложения: скажем, НДС с фермера фактически берут дважды — сначала с него самого, потом с кооператива, реализующего его продукцию.

— Надо шлифовать закон о кооперации. Но если глава государства сказал об этом в послании Федеральному собранию, мы уверены, что теперь вопрос будет решаться четко и быстро, — говорит Плотников.

Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным собранием. В числе других вопросов он отдельно коснулся необходимости поддержки сельхозкооперации.



— Чтобы у наших фермеров появились новые возможности выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации, — заявил глава государства.

Владимир Плотников считает, что для этого есть возможности даже в условиях жесткого бюджета на следующий год. Притом что в 2017 году на эти цели выделено всего 800 млн рублей, со следующего года полномочия по распределению средств господдержки на АПК будут переданы на уровень регионов, которые, учитывая мнение президента, вполне могут скорректировать финансирование, увеличив поддержку сельхозкооперации. Кроме того, можно изменить и систему господдержки фермеров: выделять те же субсидии на литр молока только тем, кто является членом кооператива.

Член рабочей группы «Честная и эффективная экономика», руководитель подгруппы «Сельское хозяйство» ОНФ Михаил Мальцев напоминает, что именно Россия была родоначальником этого явления. В начале прошлого века в производственные кооперативы было вовлечено десятки миллионов крестьян. При этом практически весь мир последовал нашему примеру: в Америке, Германии, Франции и многих других развитых странах 50% сельхозпродукции производится кооперативами малых производителей. В России сейчас, по официальной статистике, сельхозкооперативы производят только 0,5% всего объема сельхозпродукции.

Роль кооперативов в современном сельском хозяйстве сильно недооценена, считает Михаил Мальцев.

— Это некоммерческая организация, которая всю выручку транслирует вниз — на производителя. Все деньги, получаемые от конечного продукта на полке, идут вниз до производителя сырья. Уже доказанный факт, что экономически эффективными могут быть или крупные производители, агрохолдинги, или же кооперативы. Потому что отдельные, маленькие производители не могут конкурировать с такими гигантами. Единственный путь — это кооперация, — пояснил эксперт.

По его словам, на последнем съезде АККОР в ноябре текущего года участники поставили задачу достичь пусть не 50%, но 30% доли в общем объеме сельхозпродукции, произведенной кооперативами.

— Было бы здорово реализовать программу 30:30 — обеспечить 30% производства кооперативами малых форм к 2030 году. Но для этого надо переориентировать поддержку малых форм на кооперативы. Потому что сегодня они могут получить господдержку самостоятельно. И не всегда эта поддержка эффективна для отдельных производителей, — заявил Михаил Мальцев.

Глава Молочного союза Аркадий Пономарев также согласен с необходимостью развивать кооперацию в России. Он напоминает, что сейчас в нашей стране действует подпрограмма развития оптово-распределительных центров.

— Однако она не решает генеральной задачи — поддержки фермерства. Вряд ли фермер потянет кредит в несколько миллиардов, чтобы построить распределительный центр. Госпомощь вновь достанется непроизводственному сектору — бизнесу, связанному с ритейлом особыми договорными отношениями,или и вовсе являющемуся частью структуры торговых сетей. К желаемому отраслевому эффекту таким путем не придем. Правильнее двигаться в направлении потребительской кооперации. Это непосредственный механизм поддержки фермерства. Именно его нужно возрождать и развивать, — поясняет он.



На съезде сельхозкооперативов в ноябре 2016 года замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов напомнил о том, что регионам дано поручение создать не менее 1,5 тыс. сельхозкооперативов в 2016–2017 годах. По его словам, на данный момент сельхозкооперативы могут получать почти все виды господдержки, предусмотренные для сельхозпроизводителей. Кроме того, с 2015 года в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы Минсельхозом реализуется грантовая поддержка потребкооперативов для развития материально-технической базы.



По итогам 2015–2016 годов гранты на строительство, реконструкцию производственных помещений, приобретение техники и оборудования, уплату части взноса по договорам лизинга получили 238 кооперативов, в регионы направлено 1,3 млрд рублей.