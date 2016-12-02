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Физика Стивена Хокинга госпитализировали в Риме

Ученый, как ожидается, покинет клинику Джемелли в субботу

Физика Стивена Хокинга госпитализировали в Риме. 74-летний ученый прибыл в столицу Италии для участия в конференции в папской академии наук. После встречи с папой римским Франциском Хокинг попал в больницу  — его госпитализировали в ночь на пятницу.

Ожидается, что ученый покинет клинику в субботу, передает «РИА Новости».

Стивен Хокинг — физик-теоретик,  занимавшийся изучением проблемы возникновения первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Физика Стивена Хокинга госпитализировали в Риме

Ученый, как ожидается, покинет клинику Джемелли в субботу

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