Физика Стивена Хокинга госпитализировали в Риме. 74-летний ученый прибыл в столицу Италии для участия в конференции в папской академии наук. После встречи с папой римским Франциском Хокинг попал в больницу — его госпитализировали в ночь на пятницу.

Ожидается, что ученый покинет клинику в субботу, передает «РИА Новости».

Стивен Хокинг — физик-теоретик, занимавшийся изучением проблемы возникновения первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.