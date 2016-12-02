В Мариинском театре Валерий Гергиев открыл концертом Год Стравинского

В санкт-петербургском Мариинском театре народный артист России Валерий Гергиев открыл концертом Год Стравинского. Главным событием программы стала мировая премьера — первое исполнение оркестровой пьесы «Погребальная песня», которую Игорь Стравинский посвятил памяти своего учителя Николая Римского-Корсакова. Считавшийся безвозвратно утраченным опус возродили спустя более 100 лет благодаря находке, сделанной в библиотеке Санкт-Петербургской консерватории.

«Низкий поклон музыковеду Наталье Брагинской, совершившей эту уникальную находку. Консерватория проделала большую работу, восстанавливая партитуру. Мы все охвачены волнением перед этой мировой премьерой. Очень серьезные музыканты во многих странах прикованы к трансляции, в которой более чем через 100 лет прозвучит произведение величайшего композитора. Я очень счастлив», — приводит ТАСС слова Гергиева.

Агентство отмечает, что концерт проходил в рамках петербургского Международного культурного форума. В концертную программу в знак уважения к памяти двух русских гениев вошла музыка к балету «Жар-птица» Стравинского и Симфоническая сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова.

Французские музыкальные телеканалы Mezzo и Mezzo live HD, а также сайты medici.tv и mariinsky.tv ведут прямую трансляцию вечера, который входит в программу Международного культурного форума. Как заявил журналистам Валерий Гергиев, благодаря сотрудничеству с этими телеканалами Мариинка сможет подготовить 10 – 15 проектов, которые будут широко транслироваться по всему миру и по российским городам. Аудитория составит до 30 млн телезрителей.

Ранее «Известия» писали, что дирижер Валерий Гергиев находился на недельных гастролях в Японии, где проходил Тихоокеанский музыкальный фестиваль. Оркестр фестиваля был необычен: это молодежный коллектив, состоящий из 90 артистов в возрасте от 18 до 29 лет. Музыканты для оркестра отбирались в ходе прослушиваний по всему миру.