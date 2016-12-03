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Россия даст отпор США в случае недружественного поведения

Как пишет газета Washington Free Beacon, РФ укрепит свои оборонительные силы и примет «зеркальные и асимметричные меры»

Если США будут угрожать России, Кремль готов дать отпор. Такое мнение было высказано в комментарии по поводу новой концепции российской внешней политики, опубликованном американскими СМИ. 

Как пишет газета Washington Free Beacon, Москва готова отвечать на «недружественное» поведение Вашингтона путем укрепления своих оборонительных сил и принятия «зеркальных и асимметричных мер». Кроме того, в концепции выражено несогласие российской стороны с попытками «экстерриториального применения США своей юрисдикции» и подчеркивается, что Кремль примет встречные меры в ответ на любой военный, политический или экономический нажим со стороны Белого дома.

Отмечается, что российский лидер Владимир Путин утвердил обновленную внешнеполитическую концепцию 1 декабря этого года - в тот же день, когда заявил в послании Федеральному собранию, что РФ готова к взаимодействию с новой администрацией избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и не стремится к «противостоянию».

В публикации указывают на то, что согласно концепции, Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по вопросам двусторонних отношений, а также по вопросам мировых проблем лишь в том случае, если диалог будет проходить на «принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела государств». 

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Россия даст отпор США в случае недружественного поведения

Как пишет газета Washington Free Beacon, РФ укрепит свои оборонительные силы и примет «зеркальные и асимметричные меры»

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