ЦБ и АРБ замолвят за банки словечко

Представители ЦБ и Ассоциации российских банков (АРБ) в случае необходимости будут готовы выступить со словесными интервенциями в поддержку банков, которые окажутся подверженными кибератакам. Возможность применения такой меры согаласована с ЦБ, рассказал «Известиям» президент АРБ Гарегин Тосунян.

«Если будет возникать реальная проблемная ситуация, Центральный банк или ассоциация, или Центральный банк устами ассоциации – обычно мы таких вещей не делаем – мы будем вынуждены говорить, что какая-то информация (о банке) – ложная», - сказал Тосунян.

По его словам, в рамках готовящейся кибератаки на банки с 5 декабря их клиентам могут рассылаться СМС-сообщения с информацией об отсутствии наличности в банкоматах, угрозах коллапса банка, о введении ограничений на выдачу денег и проч. Все это призвано посеять панику среди банковских клиентов и спровоцировать их на массовое закрытие счетов, из-за чего кредитные организации реально могут лишиться ликвидности.

Впрочем, если все же в каких-либо кредитных организациях начнутся трудности с ликвидными средствами, Центробанк будет готов предоставить их в необходимом объеме, заверил Гарегин Тосунян.

«Кибератаки могут начаться с 5 декабря и продлиться до Нового года, чтобы расшатать нашу финансовую систему. Но, я думаю, что это все же будет вопрос недели-двух, не более того», - добавил собеседник «Известий».

Ранее в пятницу ФСБ сообщила о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков. Серверы и командные центры хакеров расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast, уточнили безопасники.