Патриарх Кирилл рассказал об отношениях церкви и государства в России

В России уровень отношений между государством и церковью «во многом подобен среднеевропейскому». Соответствующее заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отвечая на вопрос журналиста французской газеты «Фигаро» о том, «не слишком ли близка к политике Русская Церковь», предстоятель Русской православной церкви заявил, что Церковь в современной России действительно «ближе к государству и обществу, чем это было в те времена, когда клир и верующие были в концлагерях, насильственно помещались в психиатрические больницы, а храмы взрывались или превращались в коровники».

Патриарх добавил, что он надеется на то, что «не эта ситуация является желаемой для тех, кто упрекает нас в близости к политической власти». По его словам, «уровень церковно-государственных отношений в нашей стране во многом подобен среднеевропейскому».

Глава Русской православной церкви отметил, что в России нет государственной Церкви, которая существует, например, в Великобритании или Дании. Он добавил, что Русская православная церковь не совершает публичных функций по регистрации браков, как в некоторых североевропейских странах.

«Государство не выполняет для нас функций агента по сбору церковных налогов, как в Германии. Президент России не утверждает назначение епископов, как это делает президент Франции в Эльзасе, согласно Конкордату 1801 года. Более того, наши священники не получают зарплату от государства в России, зато получают зарплату в Бельгии, где есть наши клирики»,— заявил российский патриарх.

Он также подчеркнул, что в России «отношения Церкви и государства построены на условиях независимости и соработничества в тех сферах, где это удовлетворяет интересам православных граждан».

«Уровень свободы, которым мы пользуемся, беспрецедентный не только по сравнению с советским временем, но и с синодальным периодом в Российской империи, когда Церковь была редуцирована до уровня министерства по духовным делам», - уточнил священнослужитель.

Согласно данным, приведенным российским патриархом, за 25 лет в РФ было открыто почти 30 тыс. церквей и только за последние семь лет— 5 тыс. По словам патриарха Кирилла, «возрождение церковной жизни в странах исторической Руси стало подлинным чудом, преодолением мрачных времен богоборчества».

Напомним, что в субботу 3 декабря предстоятель Русской православной церкви впервые прибудет с первосвятительским визитом во Францию.