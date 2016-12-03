Конституционный суд РФ постановил, что взносы будут вестись из размера чистой прибыли
Предприниматели избавлены от переплаты налогов в Пенсионный фонд.
Постановление об этом принял Конституционный суд РФ.
Расчет страховых взносов будет вестись исключительно из размера чистой прибыли, сообщает Life.ru.
Ранее расчеты строились на валовом доходе от бизнеса.
Правда рассчитывать на снижение расходов вправе только индивидуальные предприниматели (ИП), чья работа строится на общей системе налогообложения, а доходы превышают 300 тыс. рублей.