Переодетый в инвалида Греф хотел получить кредит на инвалидную коляску

Глава Сбербанка Герман Греф накануне Международного дня инвалидов принял участие в проекте по технологической проверке того, насколько предоставляемые крупнейшим российским банком сервисы и услуги адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Председатель правления Сбербанка облачился в костюм, симулирующий инвалидность, и попытался получить кредит. Как сообщает «РИА Новости», эти костюмы были изобретены в Великобритании по заказу медицинских вузов для подготовки врачей, изучения заболеваний и более эффективной диагностики. Позже такие костюмы из-за высоких показателей эффективности начали использовать для проверки доступности среды.

В офисе Сбербанка Герман Греф взял талончик, подошел к нужному окну и попросил, чтобы ему оформили кредит. Отвечая на вопрос сотрудника банка о том, на какие цели ему нужен кредит, Греф сообщил, что на инвалидное кресло.

После этого представитель крупнейшего российского банка уточнил сумму кредита и доход клиента. Греф заявил, что он нуждается в сумме 100 тыс. рублей, а его ежемесячный доход составляет 30 тыс. рублей.

Отметим, что до того, как сотрудник Сбербанка закончил оформление заявки, Греф снял наушники и очки, после чего сказал, что он почти не видел, что показывал ему работник банка на мониторе. Глава Сбербанка также сообщил, что он очень плохо слышал. После этого Герман Греф попросил представителя банка скорректировать свою работу с инвалидами в дальнейшем.

«Я сегодня был в очках, симулирующих глаукому. Крупные цифры я видел, ноя совершенно не видел монитор — видел только светлое пятно. Видел только размытое очертание лица девушки, которая со мной разговаривала. Конечно, совсем другие ощущения. Думаю, что обязательно нужно, чтобы сотрудники, которые работают с инвалидами, сами проводили какое-то время в этих костюмах, чтобы почувствовать на себе. Все это развивает эмпатию. Когда мы думаем, что представляем себе ощущения людей с ограниченными возможностями — это совершенно не то, что реально ощущают они», — цитирует агентство слова руководителя Сбербанка.

Герман Греф подчеркнул, что «это было очень полезно, мы сделаем целый ряд выводов из моего нахождения в этом костюме». Он добавил, что «мы также создадим специальные продукты для инвалидов под покупку специальных вещей, таких как коляска и так далее».

«Сегодня же дам задание, чтобы на дэтим поработали», — резюмировал Греф.