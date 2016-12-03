На «оранжевой» ветке московского метро ограничили движение поездов

Между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» на Калужско-Рижской линии московского метрополитена в субботу, 3 декабря, ограничат движение поездов. В воскресенье, 4 декабря, в 05:30 мск ограничение движения поездов на «оранжевой» ветке будет снято.

«Ограничения вводятся в связи с необходимостью работ по замене металлических частей, брусьев и щебня на перекрестном съезде станции «Медведково», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы московской подземки.

Агентство также сообщает, что движение поездов на участке будет организовано в челночном режиме с интервалами, увеличенными до 10 минут. Отмечается, что между станциями «Бабушкинская» и «Новоясеневская» и в обратном направлении перевозка пассажиров будет осуществляться штатно, без изменений в графике.

В связи со временными неудобствами, администрация московского метрополитена приносит пассажирам свои извинения и призывает их планировать свои поездки с учетом увеличенных интервалов в движении поездов.