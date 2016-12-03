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«Афиша» окончательно закрыла свой ежемесячный журнал

В 2016 году не вышел ни один номер

«Афиша» окончательно закрыла свой ежемесячный журнал.

Об этом заявил креативный директор издания Филипп Бахтин.

«Решение принято год назад, журнал закрыт и не выходит. С моей точки зрения, это было правильное решение, но очень болезненное и неприятное: люди теряли работу, закрывался проект, который много лет всем нравился», – цитирует его сетевой ресурс vc.ru.  

Он добавил, что бумажную «Афишу» хотели выпускать в ежеквартальном режиме, каждый раз набирая команду заново.

Но идея так и осталась нереализованной, поскольку бумажные издания сейчас теряют былую популярность у читателя.

«Афиша» продолжает выпускать возрожденный интернет-проект «Афиша Daily».

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

«Афиша» окончательно закрыла свой ежемесячный журнал

В 2016 году не вышел ни один номер

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