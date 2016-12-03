Хакеры пытались украсть со счетов Центробанка 5 млрд рублей

Злоумышленники частично осуществили задуманное, похитив в итоге 2 млрд рублей
Неизвестные хакеры предприняли попытку украсть со счетов Центрального банка России 5 млрд рублей. Преступникам удалось осуществить свои планы лишь частично. В результате со счетов регулятора были похищены 2 млрд рублей.
По данным телеканала CNN, со счетов российских банков в ЦБ РФ были украдены 2 млрд рублей, остальные 3 млрд рублей, на которые покушались злоумышленники, специалисты смогли «перенаправить».
«Нам повезло вернуть часть денег»,— приводит телеканал слова замначальника ГУ безопасности и защиты Центробанка Артема Сычева.
В настоящий момент нет информации о том, кто именно атаковал Центральный банк, и когда это произошло.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.