Хакеры пытались украсть со счетов Центробанка 5 млрд рублей

Неизвестные хакеры предприняли попытку украсть со счетов Центрального банка России 5 млрд рублей. Преступникам удалось осуществить свои планы лишь частично. В результате со счетов регулятора были похищены 2 млрд рублей.

По данным телеканала CNN, со счетов российских банков в ЦБ РФ были украдены 2 млрд рублей, остальные 3 млрд рублей, на которые покушались злоумышленники, специалисты смогли «перенаправить».

«Нам повезло вернуть часть денег»,— приводит телеканал слова замначальника ГУ безопасности и защиты Центробанка Артема Сычева.

В настоящий момент нет информации о том, кто именно атаковал Центральный банк, и когда это произошло.