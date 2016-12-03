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Визовый режим между Россией и Японией может быть смягчен

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида

Во время предстоящего визита Владимира Путина в Японию может быть объявлено о смягчении визового режима между двумя государствами. Как уточнил руководитель МИД Японии Фумио Кисида, Москва и Токио рассматривают данные меры.

Дипломат отметил, что приветствует возможное смягчение визового режима как вклад в развитие связей и обменов России и Японии. Данное заявление Фумио Кисида сделал во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Что касается смягчения визовой системы, то мы подтвердили, что в целом подготовка налажена с тем, чтобы во время предстоящего визита в Японию президента России Владимира Путина стороны смогли опубликовать эти меры, которые каждая из сторон рассматривает», —  приводит «РИА Новости» заявление главы МИД Японии.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Визовый режим между Россией и Японией может быть смягчен

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида

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