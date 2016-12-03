Визовый режим между Россией и Японией может быть смягчен

Во время предстоящего визита Владимира Путина в Японию может быть объявлено о смягчении визового режима между двумя государствами. Как уточнил руководитель МИД Японии Фумио Кисида, Москва и Токио рассматривают данные меры.



Дипломат отметил, что приветствует возможное смягчение визового режима как вклад в развитие связей и обменов России и Японии. Данное заявление Фумио Кисида сделал во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Что касается смягчения визовой системы, то мы подтвердили, что в целом подготовка налажена с тем, чтобы во время предстоящего визита в Японию президента России Владимира Путина стороны смогли опубликовать эти меры, которые каждая из сторон рассматривает», — приводит «РИА Новости» заявление главы МИД Японии.