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Отряд противоминного центра армии России прибыл в Сирию

Военнослужащие приступят к гуманитарному разминированию восточных районов Алеппо

Самолет с передовым отрядом противоминного центра Вооруженных сил России приземлился на аэродроме Хмеймим в Сирии. По данным Министерства обороны РФ, инженеры проведут разминирование восточных районов Алеппо, освобожденных от боевиков сирийской армией.

В состав отряда помимо инженеров-саперов входит кинологическое подразделение со служебными собаками, отмечает «РИА Новости».

Ранее российские военнослужащие принимали участие в гуманитарном разминировании города Пальмира.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Отряд противоминного центра армии России прибыл в Сирию

Военнослужащие приступят к гуманитарному разминированию восточных районов Алеппо

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