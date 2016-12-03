Отряд противоминного центра армии России прибыл в Сирию

Самолет с передовым отрядом противоминного центра Вооруженных сил России приземлился на аэродроме Хмеймим в Сирии. По данным Министерства обороны РФ, инженеры проведут разминирование восточных районов Алеппо, освобожденных от боевиков сирийской армией.

В состав отряда помимо инженеров-саперов входит кинологическое подразделение со служебными собаками, отмечает «РИА Новости».

Ранее российские военнослужащие принимали участие в гуманитарном разминировании города Пальмира.