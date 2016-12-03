В штате Орегон, США, пропал самый старый кот в мире

Хозяйка 27-летнего кота по кличке Вельвет сообщила, что 9 октября он вышел на улицу и не вернулся домой
В США пропал самый старый кот в мире. Вельвету было 27 лет, свою долгую жизнь он провел в одной семье.
Хозяйка кота-долгожителя Эшли Окура сообщила о его пропаже в Instagram. По ее словам, кот выскочил на улицу 9 октября и домой не вернулся.
«Мне его не хватает, и я очень надеюсь, что он вернется», — написала женщина.
У кота был свой аккаунт в Instagram, который, разумеется, вела его хозяйка, и более 18 тыс. подписчиков.