В штате Орегон, США, пропал самый старый кот в мире

В США пропал самый старый кот в мире. Вельвету было 27 лет, свою долгую жизнь он провел в одной семье.

Хозяйка кота-долгожителя Эшли Окура сообщила о его пропаже в Instagram. По ее словам, кот выскочил на улицу 9 октября и домой не вернулся.

Фото опубликовано Corduroy (@oldestlivingcat) Ноя 24 2016 в 1:24 PST

«Мне его не хватает, и я очень надеюсь, что он вернется», — написала женщина.

Видео опубликовано Corduroy (@oldestlivingcat) Окт 27 2016 в 5:37 PDT

У кота был свой аккаунт в Instagram, который, разумеется, вела его хозяйка, и более 18 тыс. подписчиков.