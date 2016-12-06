«Судья — не машина для принятия решений»

6–8 декабря пройдет IX Всероссийский съезд судей, на котором среди прочих будут обсуждаться вопросы повышения престижа и улучшения условий работы судей и сотрудников аппарата судов. Финансирование и материально-техническое оснащение судов находится в ведении Судебного департамента при Верховном суде РФ. Его генеральный директор Александр Гусев рассказал «Известиям» о профессиональной нагрузке на судей, процедуре отбора кадров и конфликте интересов, технологической оптимизации судебных заседаний, а также о появлении коллегии присяжных заседателей в районных судах.



— Законопроект правительства о введении обязательной видеозаписи судебных заседаний ждет второго чтения в Госдуме. На эти цели, как уже сообщалось, потребуется 5,4 млрд рублей единовременно и 1,63 млрд рублей ежегодно. Почему решено вводить именно эту процедуру, а не аудиопротоколирование?



— Такое решение принято по поручению президента от 6 декабря 2012 года, в котором шла речь о введении обязательной видеозаписи. При подготовке финансово-экономического обоснования к законопроекту мы закладывали суммы, необходимые для его реализации, учитывая модернизацию уже имеющихся в судах систем аудиофиксации, то есть речь не шла об их новом приобретении. Это позволило значительно минимизировать расходы из федерального бюджета.



На мой взгляд, видеопротокол тем хорош, что позволяет достаточно просто идентифицировать того, кто говорит. Кроме того, это важный элемент противодействия коррупции. Но есть и сложности: необходимо определить, как будут храниться записи — в материалах дела или в информационной базе суда, а также кто будет оплачивать диски с записью для участников процесса. Нужно организовать условия для просмотра видеозаписи всеми сторонами процесса.



Есть и другой момент, на который стоит обратить внимание. Многие жалуются на качество судебных протоколов, которые пишут секретари судебных заседаний. Но эту проблему можно решить, параллельно облегчив работу секретаря. Существуют программы, они есть даже в обычном телефоне, позволяющие диктовать слова, которые сразу же преобразуются в текст. Что мешает установить в зале микрофоны для участников процесса, чтобы их выступления сразу обрабатывались в такой программе? Тогда бы секретарь был обязан лишь отслеживать корректность записи. Мы прорабатываем возможность внедрения такой технологии в судах.

— Судьи нередко жалуются на большой объем работы. Когда появится закон, нормирующий нагрузку?



— Действительно, в России нагрузка судей, можно сказать, невероятная, каждому из них приходится рассматривать сотни дел в год. Например, мировые судьи в Москве нередко рассматривают около 2 тыс. дел за год. В Италии, кстати, одной из немногих стран, где вопрос о норме нагрузки отрегулирован, судье ежемесячно приходится рассматривать по существу от 9 до 12 дел. А за год судья в Италии должен вынести не менее 80 решений по существу.



В России проблема чрезмерной нагрузки на судей существует более десятка лет. И с каждым годом становится все острее. В 2008 году Всероссийский научно-исследовательский институт труда провел для нас исследование, по итогам которого стало понятно: нужно увеличивать количество и судей, и работников аппаратов судов.



Тогда же были разработаны нормы нагрузки с учетом специфики и сложности дел различных категорий, в том числе рассматриваемых судами разных инстанций. Но, к сожалению, правительство наши предложения не поддержало.



— Сейчас дело сдвинулось?



— Да, мы вновь вернулись к этому вопросу, прежде всего благодаря личному участию председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Именно он направил соответствующееобращение председателю правительства Дмитрию Медведеву, в результате чего Департамент государственной службы и кадров правительства определил алгоритм дальнейших действий.



Так, Судебному департаменту необходимо разработать (например, в рамках государственного задания Российскому государственному университету правосудия) конкретные предложения по нормам нагрузки судей и работников аппаратов судов, включающие соответствующие расчеты и обоснования с учетом возможных рисков. Также необходимо провести сравнительно-правовой анализ международной практики регулирования этого вопроса и предоставить сведения о том, насколько судебная система обеспечена кадровым составом. После этого представленные предложения должны быть направлены в Министерство финансов.



После подготовки проекта федерального закона «О нормах судебной нагрузки судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» он будет направлен Судебным департаментом на согласование в Верховный суд.

— А есть ли статистика по количеству вакантных мест в судах, в каких из них ощущается наибольшая нехватка кадров?



— Конечно, такая статистика ведется. Например, в 2015 году было вакантно 11% от штатной численности судей, из них в областных и равных им судах — 10,5%, в районных судах — 11,3%. За 9 месяцев 2016 года вакантными остаются 12,1% — это около 3 тыс. должностей судей, из них в областных и равных им судах — 11,1 %, в районных судах — 12,5 %.

Рост количества вакансий обусловлен, в том числе, увеличением с 1 января 2015 года штатной численности судей, из которых львиная доля приходится на суды Крыма и города Севастополя.



Кроме того, это связано с уходом судей в отставку. Так, в 2014 году ушло в отставку более 1,3 тыс. судей, в 2015 году — уже более 1,4 тыс. человек.



Каждый судья вправе уйти в отставку, мы не можем оспаривать или ограничивать это право. Судейская работа очень тяжелая, важно понимать, что судья — не машина для принятия решений, он всё равно через себя пропускает чужие проблемы.

— Но, возможно, на нехватку кадров влияет и процедура отбора и назначения судей, которая может длиться до нескольких месяцев...



— Да, заявки на участие в конкурсе на замещение должности судьи сначала рассматривает Высшая квалификационная коллегия судей России или квалификационная коллегия судей субъекта. После этого документы отправляются в президентскую комиссию по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, а затем – на подпись президенту. Проверка кандидатов может идти достаточно долго — несколько месяцев. В ходе нее рассматриваются представленные кандидатом сведения о доходах и расходах, имуществе, долгах, имуществе членов семьи.

Еще одна трудность при отборе судей — требования о недопустимости возможного конфликта интересов у судьи. Так, например, кандидат получает отказ, если его родственник работает в том же регионе адвокатом или юристом. А значит, потенциально спор с его участием может попасть к судье (его родственнику) на рассмотрение, если он будет назначен. Кстати, вопрос о недопустимости «безграничной» трактовки понятия «конфликт интересов» при назначении судей будет обсуждаться на Всероссийском съезде судей. Все-таки конфликт интересов должен быть не надуманным, а реальным.

— Зарплаты у судей за последние годы выросли, а у работников аппарата остались почти без изменений, планируется ли решать эту проблему, влияет ли это на работу судов в целом?



— Сейчас помощники судей и секретари судебных заседаний в судах разного уровня получают от 14 тыс. до 20 тыс. рублей. Такой низкий уровень доходов приводит, о чем уже неоднократно говорил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, к огромной текучке кадров в аппаратах судов. Не хватает людей для обеспечения всех судей помощниками и секретарями: больше всего не хватает помощников в окружных и гарнизонных военных судах — судьи обеспечены помощниками на 69% и 83% соответственно.



Хуже всего ситуация с секретарями обстоит в региональных арбитражных судах, там укомплектованность секретарями судебного заседания составляет 82%. В районных судах

'та проблема фактически решена — там почти все судьи обеспечены секретарями судебного заседания (99 %). Есть другая сложность: выпускники вузов предпочитают работу в коммерческих структурах, а не в судах. Эта проблема также будет обсуждаться на Всероссийском съезде судей.

— Какие рассматриваются предложения?



— Мы обсуждаем несколько вариантов. Во-первых, увеличение размера ежемесячного денежного поощрения. Полагаю, что минимум в 2,5 раза постепенно увеличится зарплата. Но всё будет зависеть от правительства и законодателей. В проекте бюджета на предстоящие три года деньги на эти цели, к сожалению, не предусмотрены.

Во-вторых, подготовлен законопроект «О государственной судебной службе Российской Федерации», где судебная служба вынесена в отдельную категорию. Это необходимо, чтобы на законодательном уровне определить ее специфику. Одна из идей этого документа —обязать секретарей судебных заседаний носить специальную форму. Ее вид мы разработаем совместно с Геральдическим советом при президенте России, утвердит ее Совет судей РФ.



— Почему эта идея вообще возникла?



— Секретарь заседания — процессуальная фигура, ему, как и судье, участники разбирательства могут заявить отвод, он составляет протокол заседания, знакомит с ним участников процесса, его имя указывается в решениях суда. Но если мы посмотрим: судья — в мантии, прокурор — в форме, конвоиры, приставы — тоже. А секретарь — нет, впрочем как и адвокаты. Но во многих странах адвокаты тоже приходят в форменной одежде.

— С 2018 года в районных судах должны появиться коллегии присяжных заседателей. Какая работа ведется в этом направлении уже сейчас?



— В июне 2016 года принят пакет федеральных законов, согласно которым с 1 июня 2018 года в районных судах и гарнизонных военных судах должны появиться коллегии из шести присяжных заседателей, которые смогут рассматривать по ходатайству подсудимых дела по наиболее тяжким преступлениям.



Мы до конца 2017 года планируем оборудовать залы заседаний и другие необходимые помещения для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Для этого будем оптимизировать использование уже существующих помещений, а также менять их функциональное назначение.



Кроме того, для реализации требований закона будем организовывать выездные заседания по рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей в других районных судах, но обязательно — в пределах одного региона. Дополнительное финансирование из бюджета на эти цели не предусмотрено. Все работы проводятся Судебным департаментом в рамках текущего финансирования.



Также запланировано и обучение судей, работников аппаратов судов. Оно предусмотрено в двух формах. Первая форма — это повышение квалификации с 2017 года: для судей — в Российском государственном университете правосудия, для работников аппаратов судов — в его филиалах. Вторая форма — стажировка в судах областного звена, а также окружных (флотских) военных судах с 1 ноября 2016 года по май 2018 года.

