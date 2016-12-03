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Власти Крыма назвали «ничего не значащим» арест скифского золота

Около 2 тыс. артефактов находится в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал арест, наложенный Украиной на коллекцию золота скифов, принадлежащую музеям полуострова, ничего не значащим.

Скифское золото было вывезено в Нидерланды на выставку зимой 2014 года, до возвращения Крыма в состав России. Арест на музейные ценности наложил Печерский районный суд Киева, постановление было направлено в Интерпол для объявления коллекции в международный розыск.

Украина считает около 2 тыс. артефактов своей собственностью. Вердикт по судьбе коллекции вынесет окружной суд Амстердама 14 декабря.

«Решение суда, который наложил арест на крымские музейные экспонаты, ничего не значит», — сказал Мурадов.

«Все экспонаты и замечательные находки являются крымскими артефактами», — приводит слова Мурадова «РИА Новости».

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Власти Крыма назвали «ничего не значащим» арест скифского золота

Около 2 тыс. артефактов находится в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме

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