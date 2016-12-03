Две женщины в Москве провалились в шахту лифта пустующего здания. Одна из них погибла, вторая госпитализирована.

Об этом заявила пресс-служба префектуры ЦАО столицы.

«На данный момент здание пустует и находится на реконструкции, на месте работают экстренные службы города», – цитирует «РИА Новости» сообщение чиновников.

Так же отмечается, что обе женщины были лицами без определенного места жительства и находились в здании незаконно.

Следственный комитет проводит доследственную проверку после инцидента с падением и гибелью человека.