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Две женщины в Москве провалились в шахту лифта

Здание пустует и находится на реконструкции

Две женщины в Москве провалились в шахту лифта пустующего здания. Одна из них погибла, вторая госпитализирована.

Об этом заявила пресс-служба префектуры ЦАО столицы.

«На данный момент здание пустует и находится на реконструкции, на месте работают экстренные службы города», – цитирует «РИА Новости» сообщение чиновников.

Так же отмечается, что обе женщины были лицами без определенного места жительства и находились в здании незаконно.

Следственный комитет проводит доследственную проверку после инцидента с падением и гибелью человека.

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Две женщины в Москве провалились в шахту лифта

Здание пустует и находится на реконструкции

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