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Теракт в Багдаде унес жизни 10 человек

Еще 17 человек получили различные ранения

В результате теракта, который произошел в Багдаде 3 декабря, погибли 10 человек, еще 17 человек получили различные ранения. 

Как передает новостной портал Alghad Press, на оживленной площади в одном из центральных кварталов иракской столицы был подорван заминированный автомобиль. В настоящий момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за террористическую атаку. 

Согласно данным, которые приводит Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI), в ноябре этого года в результате террористических актов, насилия и вооруженного конфликта в Ираке погибли 2885 человек, еще 1380 жителей этой страны пострадали. Отмечается, что значительную часть этих жертв составляет мирное население - 926 убитых и 930 раненых.

Ранее «Известия» писали, что 61 человек погиб и десятки получили ранения в результате взрыва во время свадебных торжеств в иракском городе Эль-Фаллуджа к западу от Багдада (около 50 км). Взрывное устройство было спрятано в транспортном средстве, на котором террорист-смертник въехал свадебную церемонию.   

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Теракт в Багдаде унес жизни 10 человек

Еще 17 человек получили различные ранения

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