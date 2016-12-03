Боксер Трояновский уступил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO

Россиянин Эдуард Трояновский потерпел поражение от боксера из Намибии Джулиуса Индонго и потерял титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Поединок, состоявшийся в Москве во дворце спорта «Мегаспорт», продлился всего 40 секунд и завершился для российского спортсмена нокаутом в первом раунде.

Отметим, что это поражение стало для Трояновского первым в его профессиональной карьере. Всего 36-летний россиянин провел 26 боев, в 25 из которых он одержал победу (22 - нокаутом).

33-летний Индонго провел на профессиональном ринге 21 бой и не потерпел ни одного поражения. Нокаутом боксер из Намибии завершил 11 поединков.

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