Боксер Трояновский уступил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO

Россиянин проиграл нокаутом в первом раунде поединка с боксером и Намибии Джулиусом Индонго
Россиянин Эдуард Трояновский потерпел поражение от боксера из Намибии Джулиуса Индонго и потерял титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Поединок, состоявшийся в Москве во дворце спорта «Мегаспорт», продлился всего 40 секунд и завершился для российского спортсмена нокаутом в первом раунде.
Отметим, что это поражение стало для Трояновского первым в его профессиональной карьере. Всего 36-летний россиянин провел 26 боев, в 25 из которых он одержал победу (22 - нокаутом).
33-летний Индонго провел на профессиональном ринге 21 бой и не потерпел ни одного поражения. Нокаутом боксер из Намибии завершил 11 поединков.
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