Автобус с детьми перевернулся на Украине

Автобус с детьми, ехавшими на гастроли, перевернулся на Украине. В аварии погибла переходившая дорогу женщина.

Об этом заявили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«На скользкой дороге, пытаясь затормозить, перевернулся автобус MAN. В нем направлялись на гастроли из города Кропивницкого в Днепр 34 ребенка и 6 взрослых», – цитирует «РИА Новости» сообщение спасателей.

Пострадали 19 детей и двое взрослых, все они госпитализированы. В автобусе жертв не оказалось, но погибла женщина, переходившая дорогу в момент инцидента.

Обстоятельства происшествия выясняются.