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Автобус с детьми перевернулся на Украине

В аварии погибла переходившая дорогу женщина

Автобус с детьми, ехавшими на гастроли, перевернулся на Украине. В аварии погибла переходившая дорогу женщина.

Об этом заявили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«На скользкой дороге, пытаясь затормозить, перевернулся автобус MAN. В нем направлялись на гастроли из города Кропивницкого в Днепр 34 ребенка и 6 взрослых», – цитирует «РИА Новости» сообщение спасателей.

Пострадали 19 детей и двое взрослых, все они госпитализированы. В автобусе жертв не оказалось, но погибла женщина, переходившая дорогу в момент инцидента.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Автобус с детьми перевернулся на Украине

В аварии погибла переходившая дорогу женщина

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