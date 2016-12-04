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Видео: Шторм затопил первые этажи прибрежных гостиниц в Сочи

В городе веден режим повышенной готовности экстренных служб

В сети появилось видео, как волны затопили первые этажи прибрежных гостиниц в Сочи.

В самом городе введен режим повышенной готовности, сообщает Maks Portal.

Ранее из-за непогоды в Сочи оказались повалены 150 деревьев, задержаны десятки авиарейсов и затруднено движение поездов.

«Стихия продолжает бушевать в городе почти сутки. Ураганный ветер с порывами до 30 м/с валил деревья, срывал кровлю, повреждал различные конструкции и электросети. Всего в течение дня было повалено порядка 160 деревьев. Подавляющее большинство 130 уже вывезено», – цитирует ТАСС представителей мэрии города.

Кроме гостиниц, от разгула стихии пострадали городские коммуникации и жилые дома – у шести из них сорвало крышу и одну семью пришлось переселить в пансионат.

Власти города обещают, что коммунальные службы будут всю ночь работать над устранением последствий.

Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение.

Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Видео: Шторм затопил первые этажи прибрежных гостиниц в Сочи

В городе веден режим повышенной готовности экстренных служб

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