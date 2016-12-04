Спасатели спустили с Эльбруса заблудившихся лыжников.

Об этом заявила пресс-служба ГУМЧС по Кабардино-Балкарии.

«Поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены. В 0.30 воскресенья спасатели спустили туристов на поляну Азау, медицинская помощь им не понадобилась», – цитирует «РИА Новости» представителя спасателей.

Группа из четырех лыжников, спускаясь с лыжной трассы заблудилась из-за сильного снегопада, который нарушил видимость.

На поиски туристов был брошен поисково-спасательный отряд МЧС, который обнаружил и сопроводил их в долину. Спуск занял несколько часов.