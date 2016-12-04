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Саратовская область перешла в новый часовой пояс

Жители региона теперь будут жить в часовом поясе МСК+1

В воскресенье 4 декабря в 02:00 (мск) Саратовская область перешла в новый часовой пояс (МСК+1).

«Решение о том, нужно ли в Саратовской области переводить стрелки на час вперед было принято не сразу. Ему предшествовало долгое обсуждение, было собрано множество мнений. Однако порядка 70%жителей высказались за эту меру. И вот сегодня регион перешел в новый часовой пояс +1 час к московскому времени», - приводит ТАСС слова председателя общественной палаты Саратовской области Александра Ландо. 

Такое решение, по словам Ладно, поможет продлить световой день и благоприятно скажется на самочувствии и работоспособности жителей. Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова высказала схожее мнение, порекомендовав уделить внимание безопасности на производстве на период адаптации к новому времени.

Напомним, 24 июля Новосибирская область увеличила разницу с Москвой еще на один час. 26 апреля 2016 года на этот же часовой пояс перешла Томская область.  

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Саратовская область перешла в новый часовой пояс

Жители региона теперь будут жить в часовом поясе МСК+1

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