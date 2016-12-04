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В Узбекистане началось голосование на выборах президента страны

В борьбе за президентское кресло примут участие четыре кандидата

В Узбекистане началось голосование на выборах президента страны. В воскресенье 4 декабря в 06:00 местного времени (04:00 мск) в республике открылись 9378 избирательных участков, которые будут работать до 20:00 (18:00 мск). 

В борьбе за президентское кресло будут участвовать исполняющий обязанности президента, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев, который выдвинут Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией (УзЛиДеП). Конкуренцию Мирзиёеву составят руководители трех других официально зарегистрированных политических объединений страны. Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) выставила кандидатуру Хотамжона Кетмонова, Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») - Сарвара Отамуратова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» («Справедливость») - Наримона Умарова.

Согласно действующему законодательству, выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие не менее 33% от общего числа зарегистрированных избирателей, включая граждан, проголосовавших досрочно с 24 ноября по 2 декабря. Победу на выборах одержит кандидат, которому отдадут голоса более 50% граждан, принявших участие в голосовании. 

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию Узбекистана, в списки избирателей включены 21,435 млн человек.

По данным Социологического опроса Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», в выборах президента Узбекистана намерены принять участие 97,5% избирателей.

Как полагают эксперты Центра, «эти данные свидетельствуют о стабильном росте потенциальной электоральной активности населения, отражают крепнущую гражданскую позицию избирателей и означают, что предстоящие выборы являются судьбоносным событием для каждого, а избирательная кампания пользуется высоким доверием граждан». 

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

В Узбекистане началось голосование на выборах президента страны

В борьбе за президентское кресло примут участие четыре кандидата

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