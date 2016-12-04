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Попытка госпереворота пресечена в Индонезии

Задержаны 11 человек, в том числе и дочь первого президента страны

Попытка госпереворота пресечена в Индонезии.

Об этом заявила газета Стрейтс таймс.

Среди 11 заговорщиков, задержанных полицией, оказалась Рачмавати Сукарнопутри, дочь первого президента страны Сукарно.

В группу также входили два отставных генерала, известный в стране рок-музыкант и политический активист Ахмад Дхани и другие известные люди.

Заговорщики хотели воспользоваться митингом за отставку губернатора столицы, чтобы спровоцировать шествие к зданию парламента и потребовать импичмента президента Джоко Видодо.

«Все подозреваемые, скорее всего, будут обвиняться по статье «государственная измена, попытка свержения власти», – цитирует ТАСС официального представителя правоохранительных органов республики Бой Рафли.

Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Попытка госпереворота пресечена в Индонезии

Задержаны 11 человек, в том числе и дочь первого президента страны

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