Нигерия и Марокко построят газопровод для выхода на европейский рынок

Марокко и Нигерия создадут совместное предприятие для строительства трансафриканского газопровода. Соответствующее соглашение подписали власти двух стран в субботу, 3 декабря. Газопровод сможет связать нигерийские месторождения газа Европой, а также со странами Западной Африки.

«В соглашении обе страны договорились предпринять конкретные шаги по реализации проекта газопровода, который позволит получить доступ к нигерийским запасам газа нескольким странам Западной Африки, в том числе Марокко», - приводит агентство Reuters слова министра иностранных дел Нигерии Джефри Оньеамы.

При этом глава нигерийского МИД добавил, что в перспективе газопровод позволит Нигерии выйти и на европейский рынок.

В материале, опубликованном агентством, отмечается, что сроки строительства, а также стоимость проекта пока неизвестны.

Напомним, что договор между двумя странами был подписан во время визита короля Марокко Мухаммеда VI в Абуджу, столицу Нигерии. Перед встречей министр иностранных дел Нигерии Джефри Оньема опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter видео, в котором назвал проект «большим и важным» для страны.

«Газопровод пройдет вдоль африканского побережья из Нигерии в Марокко и, возможно, дальше в Европу», - сообщил глава МИД Нигерии.

По данным агентства, Нигерия по запасам газа находится на девятом месте в мире (5,11 трлн кубических метров или 2,7% мировых запасов).

Сейчас через территорию Марокко проходит газопровод Магриб - Европа, который соединяет алжирские месторождения газа с газотранспортными системами Испании и Португалии. 1620-километровый газопровод, проходящий по дну Гибралтарского пролива, был открыт в конце прошлого столетия.