Партия кокаина стоимостью $100 млн конфискована в Колумбии

В Колумбии военные конфисковали партию кокаина стоимостью в $100 млн. Наркотики должны были попасть на «черный» рынок США, Канады и Мексики.

«Мы обнаружили более двух тонн кокаина, которые направлялись в Соединенные Штаты, Канаду и Мексику», — приводит портал El Tiempo слова командующего пятой дивизией колумбийской армии генерала Хорхе Умберто Хереса.

По данным издания, нелегальный груз был обнаружен на складе, расположенном неподалеку от столицы Боготы. Наркотическое вещество было спрятано в партию швартовочных буев для морских судов.

Херес подчеркнул, что в момент проведения операции против наркоторговцев заканчивалась работа по запайке 69 буев, в каждом из которых находился мешок с кокаином.

Как заявили в прокуратуре Колумбии, на месте были задержаны пять человек, причастных к наркотрафику, все они— мексиканцы. По мнению местных властей, изъятый груз принадлежал мексиканскому картелю «Лос-Сетас».

Отметим, что Колумбия, наряду с такими странами как Перу и Боливия, считается одним из основных поставщиков кокаина на мировой «черный» рынок.

Ранее «Известия» писали, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали подпольную нарколабораторию в Новой Москве. Было изъято 100 кг готовых наркотических средств и почти 2 тыс. л жидкости, содержащей синтетические наркотические вещества. Двоих участников преступной группы задержали.

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