"Союзмультфильм" продолжит "Простоквашино" и "Карлсона"

«Союзмультфильм» задумал снять продолжение своих знаменитых фильмов - цикла о Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон», а также «Котенка с улицы Лизюкова». Об этом на презентации новых проектов в рамках Петербургского культурного форума объявил и. о. директора студии Глеб Давыдов.

По его словам, относительно «Карлсона» уже идут переговоры со шведской стороной, «Котенок» будет сниматься совместно с российской компанией Wizart («Снежная королева», «Волки и овцы»).



— У «Союзмультфильма» есть пара десятков персонажей, известных всем в России и в некоторых странах за рубежом. И как мне кажется, было бы глупо эти франшизы не развивать, - пояснил Глеб Давыдов.



Из-за переезда «Союзмультфильм» пока сосредоточится на партнерских или на уже запущенных проектах. В планах студии адаптировать в виде анимационного сериала «В поисках капитана Гранта» и «Капитана Синдбада», а также - сериал для самых маленьких «Ладушка».



К Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, будет приурочен сериал «Крылья победы». Кроме того, «Союзмультфильм» поможет компании «Мастер-фильм» с продолжением их сериала «Тайны Сухаревой башни». Вместе с Wizart и китайскими партнерами разрабатывается масштабный проект «Шелковый путь».



В полном метре заявлено три проекта. Благодаря поддержке Минкультуры будет закончен известный долгострой «Гофманиана» Станислава Соколова. Татьяна Ильина, ставшая худруком студии после увольнения Михаила Алдашина, снимет «Дюймовочку», Кроме того, Глеб Давыдов пообещал закончить «Суворова» - амбициозный проект, затеянный предыдущим директором Андреем Добруновым.



— С 2017 года начнется разработка проекта музея в павильоне ВДНХ, — продолжил Давыдов. — Это отдельный крупный строительный проект. Кроме того, у нас уже есть проект тематического мини-парка на ВДНХ. Еще с двумя парками уже достигнуты договоренности о создании тематических зон. 2 декабря подписан лицензионный договор на использование персонажей с парком «Остров мечты» в Нагатино. Кроме того, мы согласились тематизировать детскую зону в парке «Патриот» в Кубинке. Именно в этой связи у нас задуман сериал «Танчики». Возможно, у нас появится собственный павильон в парке «Зарядье» — мы говорили об этом с главой департамента культуры города Александром Кибовским. Также на стадии переговоров открытие еще нескольких площадок в Новой Москве.



До конца декабря административная часть «Союзмультфильма» должна перебраться в новое помещение (им станет бывшее здании Московского конструкторского бюро киноаппаратуры на улице Академика Королева), однако на полные мощности студия выйдет не раньше лета, а скорее всего — ближе к концу 2017 года.



В планах Глеба Давыдова создать на базе этого здания отраслевой кластер, Российский Дом анимации. контуры которого сейчас обсуждаются с правительством, а также с представителями индустрии — так, участие в проекте могут принять «Мастер-фильм», Wizart, ГК «Рики» и «Кристмас». Планируется, что на Академика Королева переедет и легендарная Школа-студия «Шар», где преподают классики отечественной анимации.



Свою задачу Давыдов видит в создании «серьезного анимационного производства полного цикла», которое могло бы самостоятельно финансировать свои коммерческие и авторские проекты. После того, как эта задача будет выполнена, можно будет вернуться к вопросу приватизации «Союзмультфильма», отметил и.о. гендиректора студии.