Евроскептики Германии: Фийон больший единомышленник, чем Ле Пен

Кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон ближе немецким евроскептикам, чем лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Такое заявление сделал вице-председатель немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд.

«Мое впечатление от Фийона крайне позитивно. Мне кажется, что «Альтернативе для Германии» не стоит выражать солидарность одной лишь Ле Пен», - заявил Гауланд в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

При этом он добавил, что, по его мнению, политическая программа Фийона «по меньшей мере также» близка немецким правым, как и программа «Национального фронта».

Политик подчеркнул, что ему особенно близки планы экономических реформ Фийона.

«Я разделяю и его консервативные взгляды в вопросах семьи, а главное то, что он стремится к построению мирного устройства в Европе в сотрудничестве с Россией и при меньшей зависимости от США», - добавил Гауланд.

Александер Гауланд отметил, что Фийон «так же, как и мы, хочет основательно реформировать ЕС» и может даже выйти из Евросоюза, к чему призывает Ле Пен, но лишь в том случае, «если сегодняшние элиты ЕС окажутся не готовы к реформам».

Говоря о сотрудничестве немецких и французских правых в Европарламенте Гауланд добавил, что «Фийон мог бы стать для нас альтернативой «Национальному фронту».