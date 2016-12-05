Должники могут получить шанс на выезд за границу

Минимальный порог задолженности перед государством в 10 тыс. рублей, при наличии которого российским гражданам может быть запрещен выезд за границу, планируется повысить в несколько раз. А процедуру проверки погашения долга — сократить до суток. Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы намерен рекомендовать к принятию в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому процедуру снятия ограничения могут существенно упростить.



Как рассказал «Известиям» глава комитета Павел Крашенинников, законопроект, разработанный Министерством юстиции и внесенный правительством, планируется рассмотреть на заседании 8 декабря.



Сейчас, согласно действующему законодательству, российскому гражданину может быть отказано в выезде из РФ, если он без уважительной причины не погасил долг свыше 10 тыс. рублей, который взыскивается на основании исполнительного документа.



По данным главы Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова, на 24 октября нынешнего года ограничение на выезд действовало в отношении 1 млн россиян, а всего было вынесено 1,6 млн соответствующих постановлений.



В начале октября этого года правительство предложило разрешить снимать запрет на выезд не только приставу-исполнителю, который его устанавливает, но и приставам при директоре ФССП в том случае, если данные о перечислении денег есть в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Это позволит ускорить процесс снятия ограничений, считает Минюст.



На заседании правительства в октябре этого года премьер Дмитрий Медведев напомнил, что граждан, уже погасивших задолженность, могут не выпускать из страны из-за длительной процедуры проверки данных о погашении долга. По словам Дмитрия Медведева, «это срывает людям планы».



Предложенная в документе процедура снятия ограничения, по оценке премьера, «должна быть значительно короче, не больше суток». Сейчас она может занимать до 10 дней.



Ко второму чтению в законопроекте может появиться норма, увеличивающая в несколько раз минимальную сумму долга (сейчас она составляет 10 тысяч рублей), при наличии которой пристав может временно запретить гражданину выезжать из России. Об этом «Известиям» рассказали несколько собеседников в комитете.



Ранее с аналогичными инициативами выступали представители разных парламентских фракций, однако они так и не были приняты.

