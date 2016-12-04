Пятеро полицейских погибли на Украине

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил о гибели пяти правоохранителей. Перестрелка между сотрудниками Государственной службы охраны и спецподразделением Национальной полиции КОРД произошла в Киевской области, уточнил он.



«Этой ночью в поселке Княжичи Броварского района произошла ужасная трагедия, в результате которой погибли пять сотрудников полиции», — написал Геращенко на своей странице в Facebook и опубликовал фото с места происшествия.



Уточняется, что сотрудники уголовного розыска находились в одном из частных домов и готовились к задержанию группы преступников, когда в соседнем доме сработала сигнализация. Прибывшие сотрудники Госслужбы охраны приняли полицейских за грабителей и провели задержание. Из-за возникшей неразберихи началась перестрелка.