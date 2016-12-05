«Мир» сокращает дистанцию в платежах

Оплата картой «Мир» с использованием интернет- и мобильных приложений должна стать более быстрой, удобной и безопасной. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы «Мир») первой в мире начала тестирование новой интеллектуальной технологии верификации (подтверждения личности) держателей банковских карточек 3D-Secure версии 2.0 для интернет-коммерции и удаленных платежей. Об этом «Известиям» рассказали несколько участников финансово-банковского рынка, информацию подтвердил представитель НСПК. Эксперты убеждены, что массовое использование новой технологии начнется не ранее 2018 года.

НСПК стала первой в мире, кто адаптировал свои стандарты под новые правила и начал тестировать риск-ориентированную технологию 3D-Secure 2.0, рассказали «Известиям» несколько представителей финансово-банковского рынка. Представитель НСПК эту информацию подтвердил, отметив, что в тестах участвует несколько российских банков. Количество кредитных организацией в платежной системе не уточнили. Источники «Известий» говорят, что в настоящий момент речь идет не более чем о десяти банках.

— Национальная система платежных карт начала тестирование новой технологии EMV 3D-Secure версии 2.0 в качестве своей базовой системы аутентификации для интернет-коммерции и удаленных платежей. В ней заложен принципиально новый подход, учитывающий уровень развития техники и потребительского поведения, — сказал представитель платежной системы «Мир».

С развитием электронной коммерции и появлением новых мобильных устройств, позволяющих совершать онлайн-покупки, остро встал вопрос об обеспечении не только скорости, но удобства и безопасности таких платежей. Появившееся порядка 10 лет назад решение проблемы от международной платежной системы Visa — 3D-Secure, требующее ввода дополнительного пароля при карточном онлайн-платеже, потихоньку начало изживать себя. Поэтому, а также желая избавиться от зависимости от Visa, еще в прошлом году ряд крупнейших платежных систем, банков и компаний электронной коммерции, объединившиеся в международный консорциум EMVСо, объявили о планах разработать свою, новую версию технологии защиты карточных платежей — 3D-Secure 2.0.

В конце октября консорциум представил долгожданный протокол (стандарты) работы системы верификации держателей банковских карт и платежей, доступный теперь для всех заинтересованных сторон.

Если с появлением первой версии 3D-Secure держатели карточек оказались вынуждены совершать еще один шаг при онлайн-платежах — вводить наряду с CVV (уникальный код карты на обороте) одноразовый код, полученный по SMS, то в современной 3D-Secure версии 2.0 клиентов избавят от такой необходимости, хотя возможность — останется.

— С новой технологией банк может использовать несколько режимов проверки подлинности клиента, в том числе и привычный уже для всех SMS-код. Одним из способов подтверждения операции по карте станет анализ рисков платежа и держателя карты, — рассказал представитель НСПК.



Он пояснил, что кредитная организация таким образом получит возможность убедиться в том, что операцию совершает конкретный держатель карты, и дать положительный ответ магазину без непосредственного обращения к человеку.

— Самое главное отличие 3D-Secure 2.0 от первой версии в том, что решение о подтверждении операции будет приниматься на основании новых параметров. Это данные самого устройства, с которого совершается платеж, настроек браузера, IP-адреса, e-mail и других. Кроме того, для аутентификации будет использоваться интеллектуальный механизм принятия решения на основе анализа поведенческой активности пользователя, — уточнил специфику работы новой технологии исполнительный директор эквайринга и транзакционного бизнеса банка «Русский стандарт» Иван Глазачев.

Еще один способ подтверждения онлайн-платежа будет основан на использовании внешних инструментов проверки подлинности банковской карты и ее держателя.

— Например, при оплате покупки в приложении магазина, установленного на смартфон или планшет пользователя, устройство запускает знакомое для держателя карты приложение мобильный банк, — пояснил представитель НСПК.



Покупатель сможет более безопасно оплачивать товары и услуги не только через web-браузер, но и непосредственно в приложении магазина в смартфоне или в планшете, резюмировал собеседник «Известий».

Иван Глазачев из «Русского стандарта» подтвердил — 3D-Secure 2.0 будет поддерживаться не только на персональных компьютерах, но и в других каналах (в мобильном браузере, в приложениях, в цифровых кошельках). При этом за счет того, что из процесса уходит один этап (введение SMS-кода), платежи станут удобнее и быстрее без ущерба безопасности.

Помощник председателя правления банка «Центр-инвест» (участвует в тестах НСПК) Наталья Алябьева также подтверждает слова коллеги из «Русского стандарта».

— По картам банка уже прошли первые транзакции в рамках этого пилотного проекта. Эта технология дает нашим клиентам новый уровень зашиты и безопасности для операций по картам «Мир» в интернете, — сказала Наталья Алябьева «Известиям».

По данным консалтинговой компании RBR из Лондона, количество банковских карт по всему миру увеличилось за прошлый год на 8% и достигло 13 млрд штук, при этом количество платежей с помощью «пластика» за тот же период выросло на 15% — до $270 млрд. По прогнозам экспертов, по итогам 2021 года в мире будет на треть больше карточек, чем в прошлом году, — 17 млрд штук, а платежи по ним могут увеличиться в полтора раза.

В НСПК и «Центр-инвесте» не взялись оценить, когда может завершиться тестирование новой технологии и начаться ее массовое внедрение в России и мире. А Иван Глазачев прогнозирует, что использование 3D-Secure 2.0 в промышленных масштабах начнется не ранее 2018 года.