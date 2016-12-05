Рецепты роста

Бизнес-омбудсмен Борис Титов — о том, какие решения может предложить бизнес, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост
Российская экономика стоит на пороге тектонических изменений. Это прямо следует из послания президента. Впервые главной темой его экономической части стал переход к устойчивому экономическому росту, а не вопросы макроэкономической стабилизации. Не до конца ясно, как эту установку будут воплощать наши финансовые власти, которые привержены идеям монетаризма и бюджетной дисциплины. Но кто бы ни проводил новую политику в жизнь, мировой опыт показывает, что ему придется реализовывать ряд обязательных в этом случае реформ.
Бизнес услышал в послании целый ряд важных для него вещей.
Во-первых, президент четко и ясно обозначил существующие проблемы в экономике. Некоторые были им названы впервые. Так, глава государства сказал, что высокая процентная ставка вредит экономике.
Во-вторых, он заявил, что проблемы носят внутренний характер. Влияние санкций на наши экономические неурядицы сильно преувеличено. Гораздо больше нам вредит попытка законсервировать сырьевую модель. Она успешно работала в нулевых, но сейчас надолго наступили времена дешевой нефти, и России жизненно важно искать новые источники роста.
В-третьих, и это самое главное, впервые главной целью экономической политики был назван экономический рост. Раньше говорилось о макроэкономической стабилизации. Это подразумевает кардинальное изменение экономического курса. При этом Владимир Путин привел яркие примеры того, что России нужна не «выжидательная», а активная экономическая политика. Успешные отрасли, которые перечислил президент, — АПК, ВПК, IT — начали расти в результате применения конкретных стимулирующих программ правительства. Этот опыт нужно учесть и масштабировать на другие приоритетные направления.
Именно исходя из логики перехода к экономическому росту, правительство будет готовить стратегию социально-экономического развития России до 2025 года. Примечательно, что этот документ правительству поручено написать в соавторстве с бизнес-сообществом.
Вопрос обеспечения экономического роста — главный в программе «Столыпинского клуба». Уже в январе-феврале мы будем готовы представить «Стратегию роста», над которой работаем больше года. Среди ее авторов представители многих бизнес-ассоциаций. Нами были проанализированы огромные массивы данных, и мы можем с уверенностью говорить, что рецепты достижения экономического роста во всех странах с развитой или активно развивающейся экономикой примерно одинаковы.
Послевоенные Германия и Япония, в девяностые и нулевые — Бразилия, Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур — везде вопрос развития и обеспечения экономического роста решался одинаково.
Прежде всего потребуются мягкая денежно-кредитная политика, обеспечение долгосрочного и дешевого кредитования реального сектора. Это означает снижение ключевой ставки Центробанка и облегчение банковского регулирования. Оба вопроса затронуты Владимиром Путиным в послании.
Второе по важности — налоговая реформа. Ее президент также анонсировал в своем послании, подчеркнув, что нам нужна налоговая система, стимулирующая экономическую активность. Это подразумевает перенос тяжести фискальной нагрузки с процесса производства на процесс потребления. России нужно снижать корпоративные налоги — НДС, социальные взносы, возможно, даже налог на прибыль. Выпадающие доходы бюджета будут компенсированы за счет природной ренты и налогов на потребление — введение прогрессивного НДФЛ (с освобождением малоимущих от его уплаты), увеличение акцизов и налогов на роскошь. В перспективе речь может идти о реформе или отмене НДС.
Тарифную политику надо будет менять исходя из интересов производителей, а не естественных монополий. Речь пойдет о заморозке тарифов на один-два года, включая заморозку стоимости подключения к сетям, и переходе к формуле формирования тарифов по системе «инфляция минус» (сейчас — «инфляция плюс»).
Целый комплекс мер надо будет предпринять, чтобы вывести из тени малый бизнес. Потребуются реформа контрольно-надзорных функций государства, легализация самозанятых, налоговые и надзорные каникулы для новых малых предприятий, институциональная реформа.
Обязательна комплексность преобразований. Недостаточно изменить налоговую систему и оставить прежнюю тарифную политику. Нельзя удешевить кредит и не снизить административную нагрузку. Только комплексная реализация стратегии роста может позволить достичь результата.
Это программа, которая подразумевает изменения налоговой, тарифной, денежно-кредитной, административной политики, вывод МСП из тени и т.д. При этом нельзя менять одно, не меняя другого. Это должен быть именно комплекс решений. Всего в «Стратегии роста» 10 ключевых направлений преобразований.
При реализации этой политики к 2025 году реально достичь следующих показателей (расчеты «Столыпинского клуба»): рост количества высокопроизводительных рабочих мест с 14 млн до 25 млн, ежегодный темп прироста ВВП 4–6%, рост инвестиций до 30%, рост корпоративных кредитов до 150% ВВП (сейчас 48%), рост несырьевого экспорта до 15% ВВП (сейчас 6,5%), сокращение доли государства в экономики до 35% (сейчас 70%), рост экономики знаний в ВВП (НИОКР, образование, здравоохранение) с 15 до 30% и т.д. Легко понять, что это означает кардинальное преображение не только экономики, но и повседневной жизни людей: рост доходов, снижение теневого сектора, создание намного более комфортной жизненной среды, в целом гораздо более высокие стандарты жизни.
Задача по достижению экономического роста диктует совершенно конкретную логику решений. Верю, что в конечном счете именно наши рецепты будут использованы.
Автор — уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель президиума «Столыпинского клуба»
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции