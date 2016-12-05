Рецепты роста

Российская экономика стоит на пороге тектонических изменений. Это прямо следует из послания президента. Впервые главной темой его экономической части стал переход к устойчивому экономическому росту, а не вопросы макроэкономической стабилизации. Не до конца ясно, как эту установку будут воплощать наши финансовые власти, которые привержены идеям монетаризма и бюджетной дисциплины. Но кто бы ни проводил новую политику в жизнь, мировой опыт показывает, что ему придется реализовывать ряд обязательных в этом случае реформ.

Бизнес услышал в послании целый ряд важных для него вещей.

Во-первых, президент четко и ясно обозначил существующие проблемы в экономике. Некоторые были им названы впервые. Так, глава государства сказал, что высокая процентная ставка вредит экономике.

Во-вторых, он заявил, что проблемы носят внутренний характер. Влияние санкций на наши экономические неурядицы сильно преувеличено. Гораздо больше нам вредит попытка законсервировать сырьевую модель. Она успешно работала в нулевых, но сейчас надолго наступили времена дешевой нефти, и России жизненно важно искать новые источники роста.

В-третьих, и это самое главное, впервые главной целью экономической политики был назван экономический рост. Раньше говорилось о макроэкономической стабилизации. Это подразумевает кардинальное изменение экономического курса. При этом Владимир Путин привел яркие примеры того, что России нужна не «выжидательная», а активная экономическая политика. Успешные отрасли, которые перечислил президент, — АПК, ВПК, IT — начали расти в результате применения конкретных стимулирующих программ правительства. Этот опыт нужно учесть и масштабировать на другие приоритетные направления.

Именно исходя из логики перехода к экономическому росту, правительство будет готовить стратегию социально-экономического развития России до 2025 года. Примечательно, что этот документ правительству поручено написать в соавторстве с бизнес-сообществом.

Вопрос обеспечения экономического роста — главный в программе «Столыпинского клуба». Уже в январе-феврале мы будем готовы представить «Стратегию роста», над которой работаем больше года. Среди ее авторов представители многих бизнес-ассоциаций. Нами были проанализированы огромные массивы данных, и мы можем с уверенностью говорить, что рецепты достижения экономического роста во всех странах с развитой или активно развивающейся экономикой примерно одинаковы.

Послевоенные Германия и Япония, в девяностые и нулевые — Бразилия, Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур — везде вопрос развития и обеспечения экономического роста решался одинаково.

Прежде всего потребуются мягкая денежно-кредитная политика, обеспечение долгосрочного и дешевого кредитования реального сектора. Это означает снижение ключевой ставки Центробанка и облегчение банковского регулирования. Оба вопроса затронуты Владимиром Путиным в послании.

Второе по важности — налоговая реформа. Ее президент также анонсировал в своем послании, подчеркнув, что нам нужна налоговая система, стимулирующая экономическую активность. Это подразумевает перенос тяжести фискальной нагрузки с процесса производства на процесс потребления. России нужно снижать корпоративные налоги — НДС, социальные взносы, возможно, даже налог на прибыль. Выпадающие доходы бюджета будут компенсированы за счет природной ренты и налогов на потребление — введение прогрессивного НДФЛ (с освобождением малоимущих от его уплаты), увеличение акцизов и налогов на роскошь. В перспективе речь может идти о реформе или отмене НДС.

Тарифную политику надо будет менять исходя из интересов производителей, а не естественных монополий. Речь пойдет о заморозке тарифов на один-два года, включая заморозку стоимости подключения к сетям, и переходе к формуле формирования тарифов по системе «инфляция минус» (сейчас — «инфляция плюс»).

Целый комплекс мер надо будет предпринять, чтобы вывести из тени малый бизнес. Потребуются реформа контрольно-надзорных функций государства, легализация самозанятых, налоговые и надзорные каникулы для новых малых предприятий, институциональная реформа.

Обязательна комплексность преобразований. Недостаточно изменить налоговую систему и оставить прежнюю тарифную политику. Нельзя удешевить кредит и не снизить административную нагрузку. Только комплексная реализация стратегии роста может позволить достичь результата.

Это программа, которая подразумевает изменения налоговой, тарифной, денежно-кредитной, административной политики, вывод МСП из тени и т.д. При этом нельзя менять одно, не меняя другого. Это должен быть именно комплекс решений. Всего в «Стратегии роста» 10 ключевых направлений преобразований.

При реализации этой политики к 2025 году реально достичь следующих показателей (расчеты «Столыпинского клуба»): рост количества высокопроизводительных рабочих мест с 14 млн до 25 млн, ежегодный темп прироста ВВП 4–6%, рост инвестиций до 30%, рост корпоративных кредитов до 150% ВВП (сейчас 48%), рост несырьевого экспорта до 15% ВВП (сейчас 6,5%), сокращение доли государства в экономики до 35% (сейчас 70%), рост экономики знаний в ВВП (НИОКР, образование, здравоохранение) с 15 до 30% и т.д. Легко понять, что это означает кардинальное преображение не только экономики, но и повседневной жизни людей: рост доходов, снижение теневого сектора, создание намного более комфортной жизненной среды, в целом гораздо более высокие стандарты жизни.

Задача по достижению экономического роста диктует совершенно конкретную логику решений. Верю, что в конечном счете именно наши рецепты будут использованы.



Автор — уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель президиума «Столыпинского клуба»

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