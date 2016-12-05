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В игре «Спартак»–«Рубин» будет мало голов, но много борьбы

Эксперты ожидают бескомпромиссного соперничества в центральном матче 17-го тура РФПЛ

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В нынешнем сезоне московский «Спартак» впервые за долгие годы является одним из главных претендентов на победу в чемпионате России. Поэтому и без того самый обсуждаемый клуб страны вызывает еще больший ажиотаж среди экспертов и болельщиков. Стоит красно-белым выиграть очередной матч чемпионата, как им пророчат долгожданное золото и возрождение знаменитого спартаковского духа. Но любая осечка вызывает множество разговоров о начале конца для красно-белых.

В прошлом туре «Спартак» потерпел самое крупное поражение при итальянском тренере Массимо Каррере. Красно-белые пропустили четыре безответных мяча от аутсайдера турнира — самарских «Крыльев Советов». Из-за потери очков москвичи позволили «Зениту» подобраться практически вплотную. Разрыв между лидерами сократился до трех очков. Однако в прошедшие выходные сине-бело-голубые не смогли обыграть «Ростов» (0:0). Теперь победа над «Рубином» позволит «Спартаку» уйти на зимний перерыв в хорошем настроении, имея преимущество в пять очков перед ближайшим преследователем. Поэтому матч с казанцами крайне важен для красно-белых.

— Не хочется думать, что «Спартак» резко сдал под конец года, — сказал «Известиям» трехкратный чемпион России бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин. — Предполагаю, что разгром от «Крыльев Советов» — просто случайное недоразумение. А вообще такие матчи полезны для любой команды — чтобы не переоценивали свои возможности. Для достижения максимального успеха нужно быть максимально сконцентрированным в каждой игре. Это очень важно на пути к чемпионству. Малейшая расслабленность грозит потерей очков. Надеюсь, что поражение от «Крыльев» пойдет красно-белым только на пользу.

«Рубин» в 16-м туре РФПЛ обыграл тульский «Арсенал» и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Напомним, в межсезонье казанский клуб был главным российским игроком на трансферном рынке. По данным сайта transfermarkt.de, прошедшим летом казанцы потратил около €40 млн на приобретение новых футболистов: Рубен Рочина (€10 млн), Максим Лестьенн (€10 млн), Кристиан Жонатас (€7 млн), Самуэль Гарсия (€5 млн), Моритц Бауэр (€4 млн) и Карслос Самбрано (€3,5 млн). На правах сводного агента к клубу присоединился экс-полузащитник «Барселоны» Александр Сонг. После столь масштабной трансферной кампании перед «Рубином» поставили задачу квалифицироваться в еврокубки. Поэтому и казанцам очень нужны набранные очки, учитывая, как легко они их теряли на старте чемпионата.

По мнению заслуженного тренера России, экс-наставника «Рубина» Рината Билялетдинова, болельщикам не стоит ждать результативной игры от этого матча.

— Интересно будет понаблюдать, как «Спартак» выйдет из состояния нокдауна после крупного поражения в Самаре, — отметил Ринат Билялетдинов. — Если у команды наступил психологический и функциональный спад, то казанцы могут этим воспользоваться.  Амбиции обновленного «Рубина» ясны — уйти на зимний перерыв на мажорной ноте, обыграв лидера чемпионата. Пока казанцам тяжело даются забитые мячи, но в обороне испанский специалист Хавьер Грасия постепенно наводит порядок. Поэтому много забитых голов, скорее всего, не будет. Тем более что в отсутствие Зе Луиша у «Спартака» нет ударного форварда. Денис Давыдов и Лоренсо Мельгарехо не проявляют себя должным образом. 

Ринат Билялетдинова считает, что исход матча будет зависеть от игры полузащитников. 

— Жду бескомпромиссной борьбы в этом матче, — продолжил эксперт. — Особенно в средней линии. Из игры полузащитников вытекают все основные компоненты игры: переходная фаза, владение мячом, отбор. В этом плане у каждой команды есть свои козыри. Нас ждет множество дуэлей в центре поля, исход которых напрямую отразится на результате. Особенно интересно посмотреть на противостояние Яна Мвилы и Фернандо. На мой взгляд, это два лучших опорных полузащитника чемпионата. Интересно понаблюдать за действиями игроков сборной России Магомеда Оздоева и Романа Зобнина. 

Перед матчем оба клуба понесли серьезные потери. «Рубин» приедет в Москву без капитана Олега Кузьмина и ведущих форвардов — Максима Канунникова и Дениса Ткачука. Помимо Зе Луиша «Спартак» также лишился Дмитрия Комбарова и Сальваторе Боккетти.  

— В матче с «Рубином» красно-белым нужно как минимум не проиграть, — продолжил Нигматуллин. — А если «Спартак» хочет идти по чемпионскому графику, то обязательно нужна победа. Хотя казанцы к концу круга набрали неплохую форму, поэтому у москвичей будет не самая простая задача. Тем не менее, полагаю, что спартаковцы сумеют реабилитироваться перед своими болельщиками. Думаю, игроки «Спартака» хотят уйти в отпуск в хорошем настроении и поехать в теплые страны, не размышляя о том, что у них на хвосте «Зенит». 

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В игре «Спартак»–«Рубин» будет мало голов, но много борьбы

В игре «Спартак»–«Рубин» будет мало голов, но много борьбыЭксперты ожидают бескомпромиссного соперничества в центральном матче 17-го тура РФПЛ

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