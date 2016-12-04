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Более двух тысяч боевиков амнистированы в Сирии

Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии

Более двух с половиной тысяч боевиков амнистированы в Сирии за минувшую неделю. Об амнистии объявил ранее президент Сирии Башар Асад.

Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, из города Эт-Телль вывезено более 500 боевиков и более 1500 членов их семей. Боевики прекратили сопротивление и выразили желание выехать в Идлиб.

Перед отъездом военнослужащим Сирии было передано все тяжелое вооружение, сотни единиц стрелкового вооружения и боеприпасы. Власти Сирии предоставили боевикам 44 автобуса для выезда из Эт-Телля, уточняется в сообщении.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Более двух тысяч боевиков амнистированы в Сирии

Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии

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