Более двух тысяч боевиков амнистированы в Сирии

Более двух с половиной тысяч боевиков амнистированы в Сирии за минувшую неделю. Об амнистии объявил ранее президент Сирии Башар Асад.

Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, из города Эт-Телль вывезено более 500 боевиков и более 1500 членов их семей. Боевики прекратили сопротивление и выразили желание выехать в Идлиб.

Перед отъездом военнослужащим Сирии было передано все тяжелое вооружение, сотни единиц стрелкового вооружения и боеприпасы. Власти Сирии предоставили боевикам 44 автобуса для выезда из Эт-Телля, уточняется в сообщении.