Человеческий капитал инвестируют в экономику

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин обозначил сохранение человеческого капитала как важнейшую часть государственной политики. В том числе и по обеспечению экономического роста. Предложения по совершенствованию развития человеческого капитала (ЧК) являются одним из важнейших направлений стратегии развития страны, которую сейчас разрабатывает Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Планируется, что эти предложения будут использованы при подготовке плана действий до 2025 года, которые позволят на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы роста ВВП выше мировых. По информации «Известий», ЦСР использует расчеты из доклада ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, который обсуждался на одном из закрытых заседаний рабочей экспертной группы ЦСР. «Известия» ознакомились с некоторыми тезисами доклада.



В ЦСР подтвердили, что человеческий капитал и его развитие будет являться частью экономической стратегии, над которой работает организация.

— Центром политики, как отметил президент, становится человек. Именно поэтому столько внимания было уделено образованию, медицине, волонтерству и благотворительности. Для нас это означает переход к экономике знания. В результате основой капитала России должны стать не ее недра, а знания, трудовой потенциал и мотивированность граждан. Эту задачу будет решать экономическая стратегия, — рассказала «Известиям» руководитель информационного департамента ЦСР Елена Долгих.



Правда, она не стала комментировать доклад Ярослава Кузьминова, который обсуждался на заседании рабочей группы ЦСР, заметив лишь, что для создания стратегии «нужны не абстрактные сценарии, а конкретные расчеты».



— Решения будут приниматься только на основе детальных расчетов, что требует кропотливой работы совместно с госорганами и научными центрами, — добавила официальный представитель ЦСР.

Как отмечается в докладе Ярослава Кузьминова, человеческий капитал — решающий ресурс и главный продукт экономики XXI века, производство ЧК в долгосрочном периоде создает максимальную добавленную стоимость и обеспечивает максимальный рост для страны.

«ЧК — это способность человека создавать ценность — реальный или потенциальный доход для себя, для своего нанимателя и в конечном счете для экономики в целом», — указывает ректор ВШЭ. Причем, как подчеркивается в докладе, современные реалии подразумевают включение потребления в человеческий капитал. «Если исходно ЧК был инструментом анализа сферы производства, затем — рынка труда, то теперь еще и сферы потребления. Это отражает изменившееся отношение к «человеку массовому» — от средства, фактора производства к цели экономики», — отмечается в докладе.

Проще говоря, как и любой капитал, капитал человеческий требует сначала инвестиций (здоровье, образование, профессиональная квалификация и т.п.), а потом человек полученные в результате вложений средства вкладывает в потребление, тем самым обеспечивая спрос, а значит, стимулирует экономический рост.

«Основная цель социальной политики 2015–2025 годов — осуществить поворот системы ее приоритетов. Если в последние 10 лет основные ресурсы общества направлялись на цели, не являющиеся инвестициями в ЧК, то сегодня необходимо совершить маневр ресурсами в первую очередь внутри самого социального сектора», — отмечается в докладе. При этом для осуществления этого маневра ВШЭ подготовила несколько базовых предложений для создания драйверов ЧК, которые способствовали бы экономическому росту.

Демография



Специалисты ВШЭ отмечают, что Россия является одной из стран — лидеров по потоку трудовых мигрантов. Однако трудовые мигранты устойчиво заняли ниши малоквалифицированных рабочих и рабочих средней квалификации. В среднесрочной перспективе широкое использование дешевого труда мигрантов (зарплата ниже в среднем на 20%, чем у российских граждан) отрицательно скажется на возможности технологического обновления отраслей, где они заняты, повышения эффективности и качества их работ и услуг.

Важный момент — Россия проигрывает другим странам в части привлечения в экономику носителей большого ЧК — работников высокой и средней квалификации и особенно ученых и предпринимателей, указывается в докладе. Баланс миграции «драйверов» у России отрицательный: страна ежегодно теряет до 5% ученых и предпринимателей (считая результаты образовательной миграции).



Для исправления положения в этой области в ВШЭ предлагают предпринять ряд мер: автоматически давать вид на жительство всем выпускникам российских вузов и колледжей; предоставлять ускоренный вид на жительство (без знания русского языка) и гражданство (при условии знания языка) высококвалифицированным специалистам и членам их семей; распространить благоприятные налоговые условия на малый бизнес, принадлежащий иностранным гражданам, переехавшим на проживание в России. Кроме того, необходимо создать национальный фонд привлечения российскими университетами, научными центрами и учреждениями культуры высококвалифицированных иностранных специалистов по образцу КНР (финансирование от 50 до 75% расходов на заработную плату и аренду жилья).



Сохранение здоровья



В плане здравоохранения ректор ВШЭ предлагает два пути — увеличение финансирования со стороны государства высокотехнологичных областей медицины (такую задачу в послании уже поставил президент) и самих граждан. Что касается широкого применения софинансирования со стороны граждан, то оно может быть использовано не только для здравоохранения, но и для образования.



«Широкое применение инструментов соплатежа населения в медицине и образовании, мобилизующих дополнительно 0,5% ВВП в профессиональном образовании и 1% ВВП в высокотехнологичной медицине, позволит поддержать международную конкурентоспособность России в этих ключевых секторах», — уверены ученые.



Однако в ВШЭ признают, что 60% населения не может увеличить личные расходы на эти цели. Поэтому необходимо раскладывание расходов на тех, кто может платить. В частности, это могут быть НКО, к которым перейдет часть функций госслужб. Государство также может активнее использовать инструмент целевых кредитов с субсидированием процентной ставки.



По экспертной оценке, возможный эффект нано-, генетических, когнитивных и новых химических технологий, а также большая вовлеченность граждан в заботу о своем здоровье (в том числе за счет занятий фитнесом и отказа от вредных привычек) могут привести к увеличению продолжительности периода потенциально активной экономической жизни человека на 10–15% — с 65 до 68–70 лет. «В совокупности это приведет к увеличению потенциального ЧК России на 10–15% к 2025 году. Это перекроет негативный демографический эффект того же периода», — отмечается в докладе.

Фактор пенсионной реформы



Как указывается в докладе ВШЭ, пенсионная реформа хоть и косвенно, однако влияет на ЧК. В частности, за счет влияния на решение работника о продолжительности трудового периода.



«Вероятность ее проведения после 2018 года близка к абсолютной, поскольку у государства не будет источников финансирования «пенсионного» дефицита», — указывается в докладе.



Какие прогнозируются последствия от реформы? Во-первых, повышение пенсионного возраста увеличивает потенциальное вовлечение людей возраста 55–65 лет и 60–65 лет в трудовую активность примерно на 30%. Одновременно будет повышаться среднее количество рабочих часов в неделе, поскольку работающие в настоящее время граждане этих возрастов будут пытаться компенсировать потерю пенсии.



Во-вторых, переход к накопительной пенсии на основе собственных отчислений работника значительно повысит его собственные усилия, создаст дополнительные стимулы для повышения квалификации. «В целом последствия пенсионной реформы видятся позитивными не только с позиции устойчивости бюджета, но и применительно к масштабу ЧК и трудовой и образовательной мотивации граждан. Однако рост предложения труда пожилых людей (пониженная готовность осваивать новые квалификации, пониженная интенсивность труда по сравнению с более молодыми работниками) всё меньше уравновешивается производственным опытом — просто в силу «укорачивающейся жизни» производственных и сервисных технологий», — делают вывод специалисты ВШЭ.



В таких условиях они предлагают ряд адаптационных мер: развитие за счет государства системы получения новых квалификаций, рассчитанной на пожилых, а также модификация миграционной политики, направленная на ограничение доступа мигрантов к работам высокой, средней и даже низкой квалификации, не связанным с тяжелым физическим трудом, освобождение этих ниш для российских граждан.



Образование

С учетом сложившейся структуры системы образования и предпочтений абитуриентов в ВШЭ предполагают, что число работников с высшим образованием вырастет до 32–36 млн человек и составит от 55 до 60% участников рынка труда. В настоящее время — 24 млн человек и 35% занятых. Доля работников средней квалификации (после колледжа) не изменится и будет составлять 25%. Доля окончивших НПО (начальное профессиональное образование) сократится вдвое — до 10–11%, доля лиц с полным средним образованием — до 11–12%, а доля людей с более низким образованием упадет до 2% (сейчас 3%).



Это усугубит уже ощущаемую в экономике крупных городов проблему несовпадения спроса и предложения на рынке труда, полагают в ВШЭ. Причина — люди с высшим образованием имеют больше требований к работе — избегают тяжелого физического труда и предпочитают более высокий уровень оплаты труда. В настоящее время в экономике доля мест, потенциально соответствующая таким требованиям, составляет 32–33% (причем 20% таких позиций занято опытными работниками со средним профессиональным образованием). Это уже сегодня создает напряжение, которое будет с каждым годом только расти, отмечается в докладе.



Решение проблемы в ВШЭ видят в развитии бакалавриата (программа обучения, дающая пользующуюся спросом на рынке прикладную квалификацию в основном в сферах выполнения сложных производственных и сервисных регламентов). Это соответствует указу президента о превращении к 2018 году 30% мест ВПО (высшее профобразование) в прикладной бакалавриат.

Уделяется в докладе внимание и изменениям в школьном образовании, чтобы уже на этой ступени формировались необходимые ЧК трудовые и предпринимательские ценности и связанные с ними социальные навыки. В частности, речь может идти о вовлечении школьников в благотворительные и волонтерские проекты, а также о разрешении детям работать 4–8 часов в неделю и зарабатывать.



Профессор Финансового университета при правительстве РФ Иван Соловьев отмечает, что сейчас понятие человеческого капитала получило значительное развитие: если ранее человек воспринимался в основном как носитель знаний, то в настоящее время человеческий капитал включает в себя как инструменты интеллектуального труда, так и среду его функционирования при реализации производительных функций.

По мнению эксперта, потенциал для развития ЧК заложен в создании благоприятных по отношению к человеку условий среды обитания, труда, отдыха, реализации творческих и культурных запросов, обеспечения справедливого налогообложения, сферы услуг, защиты прав человека.

— При сочетании всех этих факторов человеческий капитал будет не только прогрессивно развиваться, но положительно влиять на множество экономических, социальных и культурных факторов, в том числе и рост ВВП, — не сомневается Иван Соловьев.

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