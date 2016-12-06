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ДОВСЕ по Штайнмайеру

Обозреватель Виктор Литовкин — о том, насколько реалистична инициатива министра иностранных дел ФРГ

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер опубликовал в немецкой газете Die Welt статью, в которой призвал своих европейских коллег к возобновлению диалога с Россией по вопросам контроля над обычными вооружениями в Европе. По словам министра, необходимость нового соглашения вызвана, в частности, тем, что из-за украинского конфликта может вновь начаться гонка вооружений.

Франк-Вальтер Штайнмайер утверждает, что «безопасность Европы находится под угрозой». Доказательствами этого он назвал действия России в отношении Крыма и на востоке Украины. По мнению главы внешнеполитического ведомства Германии, «средством уменьшения рисков и возвращения доверия» может стать только совместный контроль над вооружениями. Господин Штайнмайер убежден, что сейчас странам нужно «больше общих инициатив в сфере безопасности» и расширение диалога с Москвой. Главной площадкой для обсуждения вопросов безопасности министр назвал ОБСЕ. А свою инициативу он собирается обсудить с коллегами 8–9 декабря в Гамбурге.

Предложение Штайнмайера уже поддержали 15 европейских государств. Правда, на каких конкретных условиях будет создаваться новое соглашение по контролю над вооружениями в Европе, пока не известно. Есть только заявление представителя МИД ФРГ Савсан Шебли, что инициатива ее шефа не отменяет решений варшавского саммита НАТО.

Если кто-то подзабыл, о чем договорились главы государств, входящих в эту организацию, можно напомнить: о размещении в Польше, Литве, Латвии и Эстонии четырех батальонов НАТО по тысяче военнослужащих каждый со всей необходимой им боевой техникой и системами обеспечения боя — для «устрашения России», как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Плюс к этому о дислокации там же американской тяжелой танковой бригады. Об американских батальонах в Болгарии и Румынии. Не считая американской системы ПРО Aegis с противоракетами SM-3, в пусковых контейнерах которой могут находиться и крылатые ракеты Tomahawk большой дальности, уже поставленной на боевое дежурство в Румынии и создающейся в Польше. О кораблях с такой же системой и «Томагавками», которыми НАТО хочет усилить свои позиции в Черном море...

Получается, что инициатива министра иностранных дел ФРГ о договоренностях с Россией по контролю над обычными вооружениями в Европе направлена только на одну цель — узаконить эти решения варшавского саммита НАТО, принудить Москву смириться с ними?! Но странный человек этот Штайнмайер. Неужели он настолько наивен, что не понимает, что руководство нашей страны на это никогда не пойдет.

Основой для переговоров о создании системы контроля над обычными вооружениями в Европе могут быть только те условия, которые выдвинул президент Владимир Путин в своем указе о приостановке сотрудничества с США по программе утилизации плутония. В указе говорится о необходимости сокращения военной инфраструктуры НАТО на наших границах и численности контингента войск США, размещенных на территории стран — членов альянса после 1 сентября 2000 года; о прекращении недружественной политики в отношении Москвы; об отмене санкций и компенсации ущерба, нанесенного России в результате их применения... Список довольно внушительный и принципиальный. И хотя в том указе он относится в первую очередь к Вашингтону, смею думать, что в данном случае никаких различий быть не может. Европа и НАТО шли на поводу у США, где-то даже опережали их в своем недружественном отношении к России, словно заискивая перед заокеанским партнером. И сейчас начать договариваться с нами, что называется, с чистого листа, сделав вид, словно ничего и не было, не получится.

Да и вообще, о чем договариваться с людьми и правительствами, которые не умеют держать свое слово, не выполняют обязательств, принятых на себя ранее?! Не буду напоминать о роли господина Штайнмайера, вместе со своими польским и французским коллегами вынудившего тогдашнего президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об урегулировании политического кризиса, в котором кроме прочего были предусмотрены гарантии неприменения силы против активистов майдана.

И как только зарубежные визитеры сели в самолет, в Киеве был совершен государственный переворот, который едва не стоил жизни законно избранному президенту Украины. Пусть этот факт остается на совести Штайнмайера. Тут важно вспомнить и о другом. О знаменитом ДОВСЕ — Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, адаптированном под новую международную обстановку в 1999 году. Россия, Украина и Казахстан его ратифицировали. Но ни одна страна НАТО это не сделала, а государства Прибалтики даже не присоединились к нему. В конце концов Москве пришлось приостановить свое участие в соглашении, не действовавшем по вине западных стран. И где, спрашивается, гарантия, что многомесячные переговоры о новом договоре по контролю над вооружениями, который призван заменить почивший в бозе ДОВСЕ, и соглашения, в которых будут учтены не только требования натовских государств, но и российские озабоченности и условия, не постигнет та же участь?

Господин Штайнмайер таких гарантий дать не в состоянии. Увы и ах, но на Западе не он командует парадом. Думаю, даже избранный президент США Дональд Трамп, если он паче чаяния «заразится» идеей нынешнего министра иностранных дел ФРГ, не в состоянии пообещать, что Вашингтон и Брюссель выполнят все договоренности с Россией безукоризненно и точно, как это принято среди серьезных мировых держав.

Опыт выполнения адаптированного ДОВСЕ, Договора о РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности), Основополагающего акта Россия–НАТО 1997 года, даже СНВ-3, показывает всем и каждому, что реализуется только то, что выгодно Западу. Российские озабоченности и интересы в расчет почему-то не принимаются. В такой обстановке говорить о новом соглашении по контролю над вооружениями, тем более о соглашении, которое узаконило бы решения варшавского саммита НАТО, не приходится.

Автор — военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

ДОВСЕ по Штайнмайеру

ДОВСЕ по ШтайнмайеруОбозреватель Виктор Литовкин — о том, насколько реалистична инициатива министра иностранных дел ФРГ

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