Гассиев готов отобрать у Лебедева второй чемпионский пояс

В Москве прошел вечер бокса, главным событием которого стала встреча между чемпионом мира по версиям IBF и WBA 37-летним Денисом Лебедевым и 23-летним претендентом Муратом Гассиевым. Впервые за последнее десятилетие чемпионский пояс в одной из самых престижных весовых категорий разыгрывали два представителя России.

Встреча началась с пристрелки — до четвертого раунда ни один из бойцов не решался провести опасную атаку, периодически пытаясь пробить серией ударов защиту оппонента. Казалось, бой так и будет проходить — в закрытой манере, без острых атак и рискованных комбинаций. Однако в пятом раунде случилось то, во что не сразу поверили даже самые оптимистично настроенные болельщики Мурата Гассиева, — мощный удар по печени отправил Лебедева в тяжелый нокдаун.



Судья отсчитал до восьми, Денис встал и продолжил бой. Но именно этот момент стал переломным в поединке. Мурат поверил, что действительно может победить обладателя двух чемпионских поясов и отвоевать у него один из них. Раунд за раундом осетинский боксер выматывал своего соперника: почти все атаки Дениса Лебедева попадали в защиту Мурата Гассиева.



Стоит отметить и колоссальную работу Лебедева. В 37 лет спортсмен двигался на ринге почти в два раза больше, чем его молодой оппонент. В итоге все оставшиеся раунды бой проходил в однотипной манере — Лебедев много, но безуспешно атаковал, а Гассиев обрушивал на своего соперника опаснейшие контратаки, наносившие заметный урон чемпиону. Казалось, над тактикой Мурата поработал известный футбольный тренер Курбан Бердыев, славящийся тем, что за счет великолепного разбора тактики соперников его команды, считающиеся изначально андердогами, способны наносить поражения явным фаворитам.

По истечении 12 раундов зрители замерли в ожидании судейского решения. Знаменитый американский конферансье Майкл Баффет, специально приглашенный для работы на этом поединке, огласил вердикт судей. 114–113 в пользу Дениса Лебедева отдал первый рефери, а вот остальные два увидели в этом бою победу Мурата Гассиева — 116–112 и 116–111.

Сразу после напряженнейшей схватки Мурат Гассиев признался «Известиям», что готов дать шанс Денису Лебедеву на повторный поединок.

— Я готов к реваншу и без проблем соглашусь на него, — заявил Мурат Гассиев. — Однако это будет лишь в том случае, если на кону будет стоять чемпионский пояс WBA, обладателем которого является Денис. Я очень рад этой победе. Она далась мне тяжело. Я рос на боях Лебедева, но выходил на ринг только побеждать. Удар по печени? Да, это моя тактическая заготовка. Если вы заметили, я достаточно много работал по корпусу в этом поединке. Мой соперник — сильнейший из боксеров, против которых мне приходилось выходить на ринг, и я очень рад, что сумел победить его. Планы на будущее? Сейчас надо немного отдохнуть, а потом я продолжу охоту на чемпионские пояса!

Соперник новоиспеченного чемпиона после поединка заявил, что не согласен с решением рефери.

— Я не согласен с решением судей, — сказал корреспонденту «Известий» Денис Лебедев. — Да, я был отправлен в нокдаун, но если посмотреть на цифры, показанные рефери, мой оппонент выиграл восемь раундов из 12. Я считаю, что был сильнее. Не намного, но сильнее. Но это решение судей, и обсуждению оно не подлежит. Его нужно принять как данность. Хочу ли я реванш? Безусловно. На пресс-конференции я сказал, что пришло время дать дорогу молодым, но это еще не значит, что я сказал свое последнее слово. Мне 37, и я нахожусь в самом прекрасном боксерском возрасте. Уверен, что мне по силам будет взять реванш у Гассиева.

Специально для «Известий» итоги боя подвел чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин.

— Это был великолепный боксерский поединок, в котором встретились настоящие профессионалы своего дела, — отметил Геннадий Головкин. — Бой проходил в достаточно равной и бескомпромиссной борьбе. Каждый боксер имел шанс закончить бой досрочно. Мне, как и зрителям, очень понравилась эта схватка. Результат боя? Победил сильнейший, не стоит спорить с судейскими оценками.

Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев, посетивший боксерский вечер, был крайне доволен победой своего земляка.

— Я пришел поддержать моего земляка и очень рад, что он смог одержать непростую победу в этом поединке, — заявил Алан Дзагоев. — Мурат — великолепный боксер, и сегодня он одержал великую победу для всего осетинского народа!

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