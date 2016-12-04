В Югре разбился автобус с участниками детской команды по акробатике

Крупная авария с пассажирским автобусом, перевозившим участников детской спортивной команды по акробатике, произошла в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. По последним данным, в результате ДТП погибли 11 человек, в том числе 9 детей, сообщили в СК РФ.

«В результате столкновения 11 человек скончались на месте происшествия, из них 9 детей», — пояснила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Инцидент произошел на федеральной автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск в 31 км от административного центра региона. Автобус, на котором команда возвращалась после соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, столкнулся с грузовым автомобилем.

«Сегодня около 16 часов на 925-м км автодороги Ханты-Мансийск — Тюмень произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля», — сообщил представитель пресс-службы местной полиции.

Всего в транспортном средстве находилось 32 человека, из них 29 — дети. С места аварии были госпитализированы 25 человек, в том числе 22 ребенка в окружную клиническую больницу города Ханты-Мансийск, сообщил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. «Всех осматривают медики, их состояние уточняется», — отметил глава ведомства.

По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший участников спортивной команды, не справился с управлением и допустил столкновение с водителем грузового автомобиля. Его госпитализировали. Предположительно, в момент аварии водитель был трезв.

Одной из возможных причин трагедии могли стать плохие метеоусловия, сообщил источник в правоохранительных органах. По прогнозу Гидрометцентра, 4 декабря днем в Ханты-Мансийске температура воздуха — 16 градусов ниже нуля при вероятности осадков 81%.



Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мобилизовать все ведомства и службы в связи с ЧП. По ее поручению на место происшествия выехал заместитель главы региона Дмитрий Шаповал. Сейчас там создан оперативный штаб, работают представители экстренных служб, наиболее опытные следователи и криминалисты, а также психологи. Движение на трассе осуществляется по одной полосе.

Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил опытных криминалистов для расследования гибели детей в ДТП под Ханты-Мансийском.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Нарушение правил и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).