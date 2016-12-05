Государство. Справедливость. Развитие

Я слушал послание президента Федеральному собранию в Кремле, в Георгиевском зале, среди беломраморных плит, на которых золотом начертаны имена гвардейских полков, батарей и экипажей. Президент говорил ровно, спокойно, почти бесстрастно, отточенными формулировками и своим посланием задавал вектор, по которому устремится Россия. Он сопрягал свою судьбу с этим вектором, и мне казалось, что он и впредь намерен оставаться президентом, не сомневается в своей роли и миссии по воссозданию новой России, станет вопреки досужим прогнозам и предсказаниям баллотироваться на следующий президентский срок.

В своем выступлении он выстраивал будущее. Не само это будущее, а тот желоб, то русло, по которому должна двинуться русская история, хлынуть русское время. Этот желоб, состоящий из множества программ, инноваций, технологических, политических устроений, должен уловить русское время, направить его на преуспевание Родины. Однако история, если этот желоб покажется ей узким или неверным, может хлынуть в ином направлении. Не влиться в уготованное ей русло, а зашуметь, забурлить неуправляемо, сметая на своем пути зыбкие, возведенные руками человека, строения. История сильнее любых технологий. Если технологии не точны, если они противоречат законам истории, они будут разрушены исторической бурей.

Справедливость, о которой многократно говорил президент, есть гарантия того, что технологии, управляющие историческим процессом, будут надежны и эффективны, крепко и гармонично примут на себя давление времени, направят его на процветание Родины.

Справедливость — не прихоть, а основа громадного замысла Господа при создании человечества. Противоречить этому замыслу — значит противоречить творящей воле Всевышнего, обрекать свои деяния на неизбежную катастрофу. Революция справедливости неизбежна, ее чает мир, ее чает Россия. Революция справедливости, исправляющая вывихи и переломы нашего общества, должна быть проведена сверху — президентом и разумной элитой. Не дай бог этой революции, как не раз бывало в русской истории, превратиться в народный бунт.

Президент произнес фразу о сильном государстве.

Сильное государство — это залог развития. Всё, что было сделано в России после трагического 1991 года, сделано государством: умиротворены суверенитеты, пущены заводы, возвращен Крым, обеспечена целостность страны. Развитие, о котором говорил президент, всё огромное множество деяний, установок, программ и целей — всё это должно обеспечить государство, несущее в себе национальный интеллект и национальную совесть. Есть государство — есть народ, есть развитие, есть история. Нет государства — народ становится сирым, беспризорным, тратит гигантский ресурс исторического времени или гибнет от внутренних распрей и внешних вторжений.

Народ слишком хорошо знает цену своему государству, бережет его, терпит множество неурядиц, несовершенств и изъянов, ибо знает, что государство обеспечивает само существование народа, соединяет волю отдельных людей для всеобщего исторического творчества.

Развитие — вот кодовое слово президентского послания. Мы слишком долго засиделись на ветке, слишком долго не взлетаем. Рост нашей экономики на нуле. Наш огненный порыв после возвращения Крыма остывает. Не будет развития — и мы обречены на стагнацию.

Развитие невозможно при бесконечных внутренних распрях, социальной вражде и грызне, при волнах ненависти, которые захлестывают общество, извергаются то одной социальной группой, то другой. Бессмысленная, не прекращающаяся вражда красных и белых теперь, когда нет ни красных, ни белых. «Мемориал» публикует тысячные списки работников НКВД, называя их палачами и указывая пальцем на их детей и внуков, словно требует для них возмездия и казни. Делит сегодняшний народ России на жертв и палачей, на власовцев и смершевцев, на винеров и лузеров — на победителей, которые вырвали у жизни богатство, роскошь и власть, и на проигравших, которые лишены всего и влачат жалкое бессмысленное существование. Общественное примирение, основанное на глубоком мировоззренческом и религиозном синтезе, в недрах которого должна лежать божественная справедливость, устраняющая все переломы, все раны, все каверны, заложенные в русскую историю, — вот огромная задача, что обеспечит развитие.

Развитие само является лучшим лекарством для умиротворения общества, ибо в нем, развитии, переводящем Россию с одного цивилизационного уровня на другой, найдут себе место все: все народы, все вероисповедания, все поколения, все культуры, все возрасты, все профессии, где каждые руки, каждый ум, каждая душа будут бесценны.

Послание завершилось, и люди пошли работать: кто в Кремль, кто в шахты, кто отправился в оранжерею выращивать волшебную розу… Как будет развиваться Россия? Куда двинется могучий поток русской истории? Угадаем ли мы волю нашей исторической судьбы? Узрим ли лучи грядущей русской победы? Всё это зависит от президента, от национальной элиты, зависит от народного духа, от нас. Оправдаем надежду, которую возлагает на нас русская история.

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