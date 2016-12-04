Армия Сирии взяла под контроль более половины Алеппо

Под контролем сирийской армии находится половина сирийского Алеппо. Всего военнослужащие Сирии контролируют 30 кварталов города, сообщает в воскресенье минобороны России.



Как уточняет ведомство, сирийские власти взяли под контроль более 52% общей территории города. В течение воскресенья силовики освободили от террористов квартал Карималь-эль-Катараджи.

«В течение сегодняшнего дня от боевиков освобожден квартал Карималь-эль-Катараджи, занимающий около 3 кв. км», — уточняется в сообщении Минобороны России.