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Армия Сирии взяла под контроль более половины Алеппо

Сирийская армия продолжает успешное наступление

Под контролем сирийской армии находится половина сирийского Алеппо. Всего военнослужащие Сирии контролируют 30 кварталов города, сообщает в воскресенье минобороны России.

Как уточняет ведомство, сирийские власти взяли под контроль более 52% общей территории города. В течение воскресенья силовики освободили от террористов квартал Карималь-эль-Катараджи.

«В течение сегодняшнего дня от боевиков освобожден квартал Карималь-эль-Катараджи, занимающий около 3 кв. км», — уточняется в сообщении Минобороны России.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Армия Сирии взяла под контроль более половины Алеппо

Сирийская армия продолжает успешное наступление

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