Премьер Новой Зеландии объявил об отставке

Глава правительства Новой Зеландии Джон Кей заявил о своей отставке по личным соображениям, сообщили новозеландские СМИ.

Как отмечает газета New Zealand Herald, Кей назвал это решение самым сложным в своей жизни. Издание уточняет, что Кей уходит в отставку по просьбе своей жены. В качестве преемника Кея на посту премьера называют члена новозеландского парламента Билла Инглиша, передает РИА «Новости».

Решение о том, кто займет пост главы кабмина будет принято 12 декабря на собрании Национальной партии. Сам Кей уже выразил поддержку кандидатуре Инглиша.

Джон Кей возглавляет кабинет министров Новой Зеландии с 2008 года.