Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Премьер Новой Зеландии объявил об отставке

Джон Кей заявил, что принял такое решение по личным причинам

Глава правительства Новой Зеландии Джон Кей заявил о своей отставке по личным соображениям, сообщили новозеландские СМИ.

Как отмечает газета New Zealand Herald, Кей назвал это решение самым сложным в своей жизни. Издание уточняет, что Кей уходит в отставку по просьбе своей жены. В качестве преемника Кея на посту премьера называют члена новозеландского парламента Билла Инглиша, передает РИА «Новости».

Решение о том, кто займет пост главы кабмина будет принято 12 декабря на собрании Национальной партии. Сам Кей уже выразил поддержку кандидатуре Инглиша.

Джон Кей возглавляет кабинет министров Новой Зеландии с 2008 года.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Премьер Новой Зеландии объявил об отставке

Джон Кей заявил, что принял такое решение по личным причинам

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке