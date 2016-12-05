Опрос: две трети россиян склонны к стихийным покупкам

Большинству россиян свойственно совершать стихийные покупки даже в ситуации дефицита личных средств, свидетельствуют итоги опроса, проведенного в октябре 2016 года Аналитическим центром НАФИ.

Согласно исследованию, 61% россиян в целом совершают импульсивные покупки. При этом 2% опрошенных признались, что поступают так постоянно, 18% — время от времени и 41% — редко. Необдуманные траты назвали для себя несвойственными 39%, говорится в сообщении НАФИ.

Чаще всего неожиданные покупки совершают молодые люди от 18 до 24 лет (75%), менее подвержены этому люди из категории 25-59 лет (65%). Реже всего, как и ожидалось, такие покупки совершают пенсионеры (40%).

Опрос при этом не показал значительной разницы в склонности к внезапным тратам мужчин и женщин — 59% (мужчины) и 62% (женщины).

Вопреки недостатку средств на внезапные траты идут 63% россиян, постоянно на последние деньги покупают ненужные вещи 2% россиян, время от времени – 18%, и редко – 43% участников опроса. Никогда не делают подобные покупки 37% россиян.

Среди вероятных причин парадокса, при котором люди, не имея достатка средств, покупают ненужное, специалисты выделяют желание людей чувствовать стабильность в уверенность, когда вокруг кризис.