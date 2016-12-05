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Умер философ и теолог Гейдар Джемаль

О смерти общественного деятеля сообщили в социальных сетях

Председатель «Исламского комитета России», депутат Национальной ассамблеи РФ Гейдар Джемаль скончался в Москве на 70-м году жизни. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Сегодня ночью Милостью Всевышнего Гейдар Джемаль закончил свой земной путь. Пусть Всемогущий примет его деяния и введёт в райские сады. К Нему Одному мы все будем возвращены», — сообщается на официальной странице общественного деятеля в Facebook.

Гейдар Джемаль был одним из самых известных исламских философов и теологов России, написал шесть книг. С 1993 по 1996 год Джемаль работал ведущим программы «Ныне» на Первом канале, а также «Все суры Корана» на телеканале «Культура» и «Тысяча и один день» на РТР. В 1999 году принимали участие в выборах в Госдуму.

О причине смерти общественного деятеля пока не сообщается.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Умер философ и теолог Гейдар Джемаль

О смерти общественного деятеля сообщили в социальных сетях

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